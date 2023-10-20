Автоэксперт раскрыл, почему сейчас не стоит покупать китайские машины

Автоэксперт Хайцеэр: машины из Китая не стоит покупать из-за их новизны в РФ

20 октября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Ян Хайцеэр отметил, что цены на китайские машины в России в два раза выше, чем в Пекине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянам не стоит покупать китайские машины в ближайшие три года, если они могут приобрести другие. Об этом заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. «Нужно, чтобы мы получили определенный опыт и свободный взгляд на то, в каком состоянии будут находиться эти автомобили после трех лет эксплуатации. Это касается и состояния узлов и агрегатов, и лакокрасочного покрытия», — высказался Ян Хайцеэр в разговоре с « Газетой.ru ». Эксперт отметил, что через три года в России будет получен опыт массовой эксплуатации китайских машин. Поэтому сейчас стоит отказаться от покупки автомобилей из Китая, если есть альтернативы. Хайцеэр добавил, что сейчас большинство россиян покупает автомобили из Китая на свой страх и риск, следуя рекомендациям продавцов и рекламе. «У китайских машин хватает конструктивных недостатков», — рассказал эксперт. Летом 2023 года Китай в пять раз нарастил поставки своих машин в Россию. Они занимают ниши, которые освободились после ухода западных марок. При этом производство российских автомобилей снизилось из-за санкций. Владимир Путин перед визитом в Китай заявил, что качество китайских машин растет. Поэтому, по его словам, все больше россиян покупают автомобили из Китая.

Россиянам не стоит покупать китайские машины в ближайшие три года, если они могут приобрести другие. Об этом заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. «Нужно, чтобы мы получили определенный опыт и свободный взгляд на то, в каком состоянии будут находиться эти автомобили после трех лет эксплуатации. Это касается и состояния узлов и агрегатов, и лакокрасочного покрытия», — высказался Ян Хайцеэр в разговоре с «Газетой.ru». Эксперт отметил, что через три года в России будет получен опыт массовой эксплуатации китайских машин. Поэтому сейчас стоит отказаться от покупки автомобилей из Китая, если есть альтернативы. Хайцеэр добавил, что сейчас большинство россиян покупает автомобили из Китая на свой страх и риск, следуя рекомендациям продавцов и рекламе. «У китайских машин хватает конструктивных недостатков», — рассказал эксперт. Летом 2023 года Китай в пять раз нарастил поставки своих машин в Россию. Они занимают ниши, которые освободились после ухода западных марок. При этом производство российских автомобилей снизилось из-за санкций. Владимир Путин перед визитом в Китай заявил, что качество китайских машин растет. Поэтому, по его словам, все больше россиян покупают автомобили из Китая.