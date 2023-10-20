Главному свердловскому десантнику, уехавшему на СВО, солдаты дали позывной

Главного свердловского десантника Тетерина бойцы в зоне СВО называют бесстрашным

20 октября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Евгения Тетерина солдаты в зоне проведения спецоперации называют бесстрашным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, уехавшего в зону проведения спецоперации, солдаты называют бесстрашным. Об этом URA.RU рассказал близкий товарищ Тетерина, пожелавший остаться анонимом. «На фронте Женя нужный человек. Он активно делится с молодыми бойцами своим боевым опытом (С 1986 по 1988 год он проходил военную службу в составе одной из самых воюющих частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане — 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, в разведывательной роте — прим. ред). Он также активно принимает участие в боевых действиях на передовой. Командиры ставят Тетерина в пример молодым бойцам. А солдаты, в свою очередь, между собой называют его бесстрашным», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Евгению Тетерину. «О том, что меня так называют, я не знал. Я просто делаю все, что требуется от меня на спецоперации. На самом деле не важно, как меня называют солдаты, главное, чтобы вместе мы достойно выполняли поставленные задачи, не ударили в грязь лицом», — сказал Тетерин журналисту URA.RU. Ранее URA.RU стало известно о том, что глава свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин получил знание офицера, несмотря на то что в 2021 году он попал в коррупционный скандал. Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере трех миллионов рублей. Следователи считают, что Тетерин передал взятку сотруднику ФНС, чтобы те, в свою очередь, закрыли глаза на нарушения, связанные с проверкой карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО. Позже его перевели под домашний арест. В 2022 году он уехал на спецоперацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, уехавшего в зону проведения спецоперации, солдаты называют бесстрашным. Об этом URA.RU рассказал близкий товарищ Тетерина, пожелавший остаться анонимом. «На фронте Женя нужный человек. Он активно делится с молодыми бойцами своим боевым опытом (С 1986 по 1988 год он проходил военную службу в составе одной из самых воюющих частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане — 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, в разведывательной роте — прим. ред). Он также активно принимает участие в боевых действиях на передовой. Командиры ставят Тетерина в пример молодым бойцам. А солдаты, в свою очередь, между собой называют его бесстрашным», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Евгению Тетерину. «О том, что меня так называют, я не знал. Я просто делаю все, что требуется от меня на спецоперации. На самом деле не важно, как меня называют солдаты, главное, чтобы вместе мы достойно выполняли поставленные задачи, не ударили в грязь лицом», — сказал Тетерин журналисту URA.RU. Ранее URA.RU стало известно о том, что глава свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин получил знание офицера, несмотря на то что в 2021 году он попал в коррупционный скандал. Следствие инкриминирует ему получение взятки в размере трех миллионов рублей. Следователи считают, что Тетерин передал взятку сотруднику ФНС, чтобы те, в свою очередь, закрыли глаза на нарушения, связанные с проверкой карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО. Позже его перевели под домашний арест. В 2022 году он уехал на спецоперацию.