Экономист назвал главную причину для еще большего обвала рубля

Снижение экспорта является основным и долгоиграющим негативным фактором для курса рубля. Об этом в беседе с URA.RU дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
«Для курса рубля самый негативный фактор — это нелады с экспортом. Или падение, или стагнация. Потому что даже если экспорт будет просто стагнировать, а импорт будет возрастать, то валюты также не будет хватать. Это будет давить на рубль. Все остальное способно колебать курс, но в целом он складывается под влиянием этого фундаментального фактора, того, что происходит с экспортом. Это будет основным долгоиграющим негативным фактором, который будет давить на рубль», — сказал Игорь Николаев.
Ранее, по данным Мосбиржи, курс доллара упал ниже 96 рублей, что является минимальным показателем с конца сентября. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что за несколько месяцев курс может упасть до 80 рублей за доллар и ниже.
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