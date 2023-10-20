Экономист назвал главную причину для еще большего обвала рубля

Экономист Николаев: снижение экспорта является главным риском для обвала рубля

21 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Снижение экспорта будет давить на рубль из-за нехватки валюты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снижение экспорта является основным и долгоиграющим негативным фактором для курса рубля. Об этом в беседе с URA.RU дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «Для курса рубля самый негативный фактор — это нелады с экспортом. Или падение, или стагнация. Потому что даже если экспорт будет просто стагнировать, а импорт будет возрастать, то валюты также не будет хватать. Это будет давить на рубль. Все остальное способно колебать курс, но в целом он складывается под влиянием этого фундаментального фактора, того, что происходит с экспортом. Это будет основным долгоиграющим негативным фактором, который будет давить на рубль», — сказал Игорь Николаев. Ранее, по данным Мосбиржи, курс доллара упал ниже 96 рублей, что является минимальным показателем с конца сентября. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что за несколько месяцев курс может упасть до 80 рублей за доллар и ниже.

Снижение экспорта является основным и долгоиграющим негативным фактором для курса рубля. Об этом в беседе с URA.RU дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «Для курса рубля самый негативный фактор — это нелады с экспортом. Или падение, или стагнация. Потому что даже если экспорт будет просто стагнировать, а импорт будет возрастать, то валюты также не будет хватать. Это будет давить на рубль. Все остальное способно колебать курс, но в целом он складывается под влиянием этого фундаментального фактора, того, что происходит с экспортом. Это будет основным долгоиграющим негативным фактором, который будет давить на рубль», — сказал Игорь Николаев. Ранее, по данным Мосбиржи, курс доллара упал ниже 96 рублей, что является минимальным показателем с конца сентября. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что за несколько месяцев курс может упасть до 80 рублей за доллар и ниже.