20 октября 2023

Экономист назвал главную причину для еще большего обвала рубля

Экономист Николаев: снижение экспорта является главным риском для обвала рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение экспорта будет давить на рубль из-за нехватки валюты Фото:

Снижение экспорта является основным и долгоиграющим негативным фактором для курса рубля. Об этом в беседе с URA.RU дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

«Для курса рубля самый негативный фактор — это нелады с экспортом. Или падение, или стагнация. Потому что даже если экспорт будет просто стагнировать, а импорт будет возрастать, то валюты также не будет хватать. Это будет давить на рубль. Все остальное способно колебать курс, но в целом он складывается под влиянием этого фундаментального фактора, того, что происходит с экспортом. Это будет основным долгоиграющим негативным фактором, который будет давить на рубль», — сказал Игорь Николаев.

Ранее, по данным Мосбиржи, курс доллара упал ниже 96 рублей, что является минимальным показателем с конца сентября. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что за несколько месяцев курс может упасть до 80 рублей за доллар и ниже.

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Снижение экспорта является основным и долгоиграющим негативным фактором для курса рубля. Об этом в беседе с URA.RU дал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «Для курса рубля самый негативный фактор — это нелады с экспортом. Или падение, или стагнация. Потому что даже если экспорт будет просто стагнировать, а импорт будет возрастать, то валюты также не будет хватать. Это будет давить на рубль. Все остальное способно колебать курс, но в целом он складывается под влиянием этого фундаментального фактора, того, что происходит с экспортом. Это будет основным долгоиграющим негативным фактором, который будет давить на рубль», — сказал Игорь Николаев. Ранее, по данным Мосбиржи, курс доллара упал ниже 96 рублей, что является минимальным показателем с конца сентября. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что за несколько месяцев курс может упасть до 80 рублей за доллар и ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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