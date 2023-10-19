19 октября 2023

Экономист Чирков назвал сроки падения доллара

Экономист Чирков: за несколько месяцев произойдет падения доллара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллар. Челябинск, купюра, валюта, деньги, доллар, один доллар
В течение нескольких месяцев рубль упадет до 80 за доллар Фото:

За несколько месяцев рубль может упасть до 80 за доллар и ниже. Об этом рассказал агентству доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

«По темпам роста в последние месяцы российская экономика существенно опережает западные — те, напротив, проседают. По прогнозу ЕЦБ, рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7 процентов. В России же, по оценке Росстата, ВВП за второй квартал вырос почти на 5%. Кроме того, западные экономики страдают от ускорения темпов инфляции», — передает слова Чиркова «Прайм». За несколько месяцев рубль мажет упасть до 80 за доллар и ниже.

По словам специалиста, в ближайшие время курс нацвалюты в основном будет зависеть не от действий Центробанка, а от ситуации в западных экономиках, которые могут столкнуться с необходимостью обесценить свои валюты. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе рубль может укрепиться еще сильнее, делает вывод Чирков.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявлял, что ослабление курса рубля к доллару и евро было связано с изменением цен на нефть. Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов утверждал, что российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы этого года. Поддержкой для этого выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За несколько месяцев рубль может упасть до 80 за доллар и ниже. Об этом рассказал агентству доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. «По темпам роста в последние месяцы российская экономика существенно опережает западные — те, напротив, проседают. По прогнозу ЕЦБ, рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7 процентов. В России же, по оценке Росстата, ВВП за второй квартал вырос почти на 5%. Кроме того, западные экономики страдают от ускорения темпов инфляции», — передает слова Чиркова «Прайм». За несколько месяцев рубль мажет упасть до 80 за доллар и ниже. По словам специалиста, в ближайшие время курс нацвалюты в основном будет зависеть не от действий Центробанка, а от ситуации в западных экономиках, которые могут столкнуться с необходимостью обесценить свои валюты. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе рубль может укрепиться еще сильнее, делает вывод Чирков. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявлял, что ослабление курса рубля к доллару и евро было связано с изменением цен на нефть. Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов утверждал, что российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы этого года. Поддержкой для этого выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...