Экономист Чирков назвал сроки падения доллара

Экономист Чирков: за несколько месяцев произойдет падения доллара

20 октября 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

В течение нескольких месяцев рубль упадет до 80 за доллар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За несколько месяцев рубль может упасть до 80 за доллар и ниже. Об этом рассказал агентству доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. «По темпам роста в последние месяцы российская экономика существенно опережает западные — те, напротив, проседают. По прогнозу ЕЦБ, рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7 процентов. В России же, по оценке Росстата, ВВП за второй квартал вырос почти на 5%. Кроме того, западные экономики страдают от ускорения темпов инфляции», — передает слова Чиркова «Прайм». За несколько месяцев рубль мажет упасть до 80 за доллар и ниже. По словам специалиста, в ближайшие время курс нацвалюты в основном будет зависеть не от действий Центробанка, а от ситуации в западных экономиках, которые могут столкнуться с необходимостью обесценить свои валюты. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе рубль может укрепиться еще сильнее, делает вывод Чирков. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявлял, что ослабление курса рубля к доллару и евро было связано с изменением цен на нефть. Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов утверждал, что российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы этого года. Поддержкой для этого выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За несколько месяцев рубль может упасть до 80 за доллар и ниже. Об этом рассказал агентству доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. «По темпам роста в последние месяцы российская экономика существенно опережает западные — те, напротив, проседают. По прогнозу ЕЦБ, рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7 процентов. В России же, по оценке Росстата, ВВП за второй квартал вырос почти на 5%. Кроме того, западные экономики страдают от ускорения темпов инфляции», — передает слова Чиркова «Прайм». За несколько месяцев рубль мажет упасть до 80 за доллар и ниже. По словам специалиста, в ближайшие время курс нацвалюты в основном будет зависеть не от действий Центробанка, а от ситуации в западных экономиках, которые могут столкнуться с необходимостью обесценить свои валюты. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе рубль может укрепиться еще сильнее, делает вывод Чирков. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявлял, что ослабление курса рубля к доллару и евро было связано с изменением цен на нефть. Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов утверждал, что российский рубль может укрепить свои позиции к концу зимы этого года. Поддержкой для этого выступит налоговый период, по которому пик выплат приходится на 28 февраля.