Эстония назвала инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО

20 октября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

В октябре на Balticconnector было зафиксировано понижение давления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, был поврежден извне, а такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. «Это не экологическая авария. Это можно считать атакой на инфраструктуру НАТО», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает американский журнал Foreign Policy . При этом он отметил, что повреждение Balticconnector и двух телекоммуникационных кабелей, соединяющих Эстонию со Швецией и Финляндией, в очередной раз подчеркнуло проблему защиты инфраструктуры, которая проходит по морскому дну. Новость по теме Что известно о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией В начале октября в Balticconnector резко упало давление. Финские и эстонские операторы заявили, что это может означать возможную утечку. Полиция Финляндии в ходе расследования обнаружила следы внешнего воздействия. Кто повредил газопровод, пока не определено, однако финские и эстонские власти подозревают Россию и Китай.

Газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, был поврежден извне, а такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. «Это не экологическая авария. Это можно считать атакой на инфраструктуру НАТО», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает американский журнал Foreign Policy. При этом он отметил, что повреждение Balticconnector и двух телекоммуникационных кабелей, соединяющих Эстонию со Швецией и Финляндией, в очередной раз подчеркнуло проблему защиты инфраструктуры, которая проходит по морскому дну. В начале октября в Balticconnector резко упало давление. Финские и эстонские операторы заявили, что это может означать возможную утечку. Полиция Финляндии в ходе расследования обнаружила следы внешнего воздействия. Кто повредил газопровод, пока не определено, однако финские и эстонские власти подозревают Россию и Китай.