Эстония назвала инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
В октябре на Balticconnector было зафиксировано понижение давления Фото:

Газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, был поврежден извне, а такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Это не экологическая авария. Это можно считать атакой на инфраструктуру НАТО», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает американский журнал Foreign Policy. При этом он отметил, что повреждение Balticconnector и двух телекоммуникационных кабелей, соединяющих Эстонию со Швецией и Финляндией, в очередной раз подчеркнуло проблему защиты инфраструктуры, которая проходит по морскому дну.

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Что известно о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

В начале октября в Balticconnector резко упало давление. Финские и эстонские операторы заявили, что это может означать возможную утечку. Полиция Финляндии в ходе расследования обнаружила следы внешнего воздействия. Кто повредил газопровод, пока не определено, однако финские и эстонские власти подозревают Россию и Китай.

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Газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, был поврежден извне, а такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. «Это не экологическая авария. Это можно считать атакой на инфраструктуру НАТО», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает американский журнал Foreign Policy. При этом он отметил, что повреждение Balticconnector и двух телекоммуникационных кабелей, соединяющих Эстонию со Швецией и Финляндией, в очередной раз подчеркнуло проблему защиты инфраструктуры, которая проходит по морскому дну. В начале октября в Balticconnector резко упало давление. Финские и эстонские операторы заявили, что это может означать возможную утечку. Полиция Финляндии в ходе расследования обнаружила следы внешнего воздействия. Кто повредил газопровод, пока не определено, однако финские и эстонские власти подозревают Россию и Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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