Экс-замдиректора курганского департамента Хлебников нашел новую работу в ХМАО. Фото

20 октября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник из Кургана Иван Хлебников устроился на работу в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области Бывший замдиректора курганского департамента образования Иван Хлебников стал начальником управления молодежной политики в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Друзья! Начал свою новую историю. Так сложилось, что теперь мой канал будет не про молодежь 45-го региона, а про истории: из моей жизни и жизни моих друзей, товарищей и коллег в Ханты-Мансийском автономном округе. Рад, что мои знания и опыт работы могут быть полезны молодежи Югры. Теперь я тружусь в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО», — написал Хлебников. Иван Хлебников ушел с поста заместителя директора департамента образования и науки Курганской области в конце сентября 2023 года. На этой должности он проработал пять лет. В департаменте он являлся единственный замом директора Андрея Кочерова. На данный момент курганские власти продолжают искать замену уволенному чиновнику. Иван Хлебников устроился работать в департамент молодежной политики ХМАО Фото: telegram-канал Ивана Хлебникова

Бывший замдиректора курганского департамента образования Иван Хлебников стал начальником управления молодежной политики в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Друзья! Начал свою новую историю. Так сложилось, что теперь мой канал будет не про молодежь 45-го региона, а про истории: из моей жизни и жизни моих друзей, товарищей и коллег в Ханты-Мансийском автономном округе. Рад, что мои знания и опыт работы могут быть полезны молодежи Югры. Теперь я тружусь в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО», — написал Хлебников. Иван Хлебников ушел с поста заместителя директора департамента образования и науки Курганской области в конце сентября 2023 года. На этой должности он проработал пять лет. В департаменте он являлся единственный замом директора Андрея Кочерова. На данный момент курганские власти продолжают искать замену уволенному чиновнику.