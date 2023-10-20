Экс-замдиректора курганского департамента Хлебников нашел новую работу в ХМАО. Фото

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Соревнования по летнему биатлону в Шадринске. Курган, хлебников иван
Экс-чиновник из Кургана Иван Хлебников устроился на работу в ХМАО Фото:
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Бывший замдиректора курганского департамента образования Иван Хлебников стал начальником управления молодежной политики в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Друзья! Начал свою новую историю. Так сложилось, что теперь мой канал будет не про молодежь 45-го региона, а про истории: из моей жизни и жизни моих друзей, товарищей и коллег в Ханты-Мансийском автономном округе. Рад, что мои знания и опыт работы могут быть полезны молодежи Югры. Теперь я тружусь в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО», — написал Хлебников.

Иван Хлебников ушел с поста заместителя директора департамента образования и науки Курганской области в конце сентября 2023 года. На этой должности он проработал пять лет. В департаменте он являлся единственный замом директора Андрея Кочерова. На данный момент курганские власти продолжают искать замену уволенному чиновнику.

Иван Хлебников устроился работать в департамент молодежной политики ХМАО
Иван Хлебников устроился работать в департамент молодежной политики ХМАО
Фото:

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Бывший замдиректора курганского департамента образования Иван Хлебников стал начальником управления молодежной политики в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Друзья! Начал свою новую историю. Так сложилось, что теперь мой канал будет не про молодежь 45-го региона, а про истории: из моей жизни и жизни моих друзей, товарищей и коллег в Ханты-Мансийском автономном округе. Рад, что мои знания и опыт работы могут быть полезны молодежи Югры. Теперь я тружусь в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО», — написал Хлебников. Иван Хлебников ушел с поста заместителя директора департамента образования и науки Курганской области в конце сентября 2023 года. На этой должности он проработал пять лет. В департаменте он являлся единственный замом директора Андрея Кочерова. На данный момент курганские власти продолжают искать замену уволенному чиновнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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