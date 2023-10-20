Над морем у Севастополя сбита украинская ракета

В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе над морем сбита украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета», — написал Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, ситуация находится под контролем.
Ранее в Севастополе российский флот отразил атаки воздушных целей ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось отбить нападение двух безэкипажных морских катеров ВСУ.
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