Над морем у Севастополя сбита украинская ракета

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock
В Севастополе сработала система ПВО Фото:

В Севастополе над морем сбита украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета», — написал Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, ситуация находится под контролем.

Ранее в Севастополе российский флот отразил атаки воздушных целей ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось отбить нападение двух безэкипажных морских катеров ВСУ.

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В Севастополе над морем сбита украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета», — написал Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, ситуация находится под контролем. Ранее в Севастополе российский флот отразил атаки воздушных целей ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось отбить нападение двух безэкипажных морских катеров ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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