Вильфанд назвал регионы РФ, в которые уже пришла зима

Вильфанд: зима захватила 50% территории России

21 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Снегом покрыто 50% территории России, отметил Роман Вильфанд. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В азиатскую часть России пришла зима, а на европейской территории, на Урале, начался сезон предзимья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. Регионы России, куда уже пришла зима Дальний Восток на 90% покрыт снегом, рассказал Роман Вильфанд Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой. Признаки зимы есть. И это все уже не растает. То есть на азиатскую часть страны пришла зима. В Красноярском крае, средняя Сибирь, примерно половина территории покрыта снегом. Небольшой, невысокий, от 1 до 6 см, снег выпал на европейской территории страны — Архангельская область, Ненецкий автономный округ, северо-восток Приволжского федерального округа, Ямал», — объяснил Роман Вильфанд. Научный руководитель Гидрометцентра РФ подчеркнул, что на северо-востоке Коми 21 и 22 октября (суббота и воскресенье) ожидается метель. «21, 22 октября на северо-востоке Коми сильный снег и метель при ветре до 17—22 м/с. Метель — это уже атрибут зимнего режима. Хотя нужно сказать, что на азиатской части страны очень теплая погода. Но теплая именно по-якутски, по-чукотски, по-таймырски. Например, на Таймыре температура прогнозируется на 6—11 градусов выше многолетних значений. Это означает, что дневные температуры там будут в диапазоне всего-навсего от 0 до минус 6 градусов. Такая настоящая теплынь, аномалия, отклонения от среднемесячных значений. Такая ситуация сейчас в Якутске. Там температура дневная около 0, а ночная 7—8 градусов ниже нуля. А должна быть дневная минус 6 —минус 10, а ночная минус 15 — минус 17 градусов», — добавил Вильфанд. Регионы России, в которых начался сезон предзимья Сезон предзимья длится с середины октября до середины декабря, напомнил Роман Вильфанд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам заслуженного метеоролога страны, сезон предзимья начался на европейской территории России (в частности, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях). «На европейской территории РФ, на Урале, начался сезон предзимья. Он обычно длится с середины октября до середины декабря. Погода в это время изменчивая. Часто бывают оттепель или заметные морозы. Но главный признак этого предзимья в том, что через умеренные широты европейской России, Урала проходят циклоны, а при них выпадают осадки, небо становится хмурым, облака располагаются низко, солнце появляется редко. Этот период наступил. Идет подготовка к зимней циркуляции. На Урале типичная погода, характерная для предзимья. В течение выходных дней в северных регионах Урала ночные температуры — в диапазоне от 0 до минус 5 градусов. Во вторник, 24 октября, и в среду, 25 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе будут гораздо более низкие температуры ночью, 3—8 градусов ниже нуля. В более северных районах до минус 11 — минус 16. Дневные температуры от плюс 1 до минус 4 градусов. Все время будет идти дождь снег, мокрый снег. На юге Урала чуть теплее. В субботу, пожалуй, наиболее теплый день, 2—7 градусов. В последующем температурный фон изменится. Ночью 0 — минус 5, днем 0 — 5 градусов тепла. Ночью больше снега. Днем и дождь, и снег», — отметил он. Регионы России, в которых сохраняется летняя погода На юге европейской России до 30 градусов тепла, отметил Роман Вильфанд Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU При этом по-настоящему летняя погода, по словам Вильфанда, пока сохраняется на юге европейской России. «Есть регионы, где пока еще никаких признаков зимы нет, — это юг европейской России, Краснодарский край, Крым. Там в выходные дни и в понедельник погода потрясающая. Настоящая летняя. Температура преимущественно 24—28 градусов, и даже до 30 в континентальных районах. Конечно, температура воды уже заметно понизилась. В Крыму она составляет 14—17 градусов, на Черноморском побережье 16—18, но воздушные ванны можно принимать. Сейчас ультрафиолетовый индекс маленький, и это означает, что ультрафиолет полезный, не вредный. Детям даже можно загорать целый день», — посоветовал он. Тепло, добавил собеседник агентства, сохраняется и в Хабаровском крае. «В начале следующей недели, в середине очень теплая погода на юге Хабаровского края и в Приморье. Там 14—18 градусов. И это тепло обуславливает еще тот факт, что в отдельных районах нашей страны сохраняется чрезвычайный пласт пожарной опасности. Это и Дагестан, но это неудивительно. Иркутская область, юг Хабаровского края. Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется даже в начале следующей недели», — подытожил Вильфанд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В азиатскую часть России пришла зима, а на европейской территории, на Урале, начался сезон предзимья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой. Признаки зимы есть. И это все уже не растает. То есть на азиатскую часть страны пришла зима. В Красноярском крае, средняя Сибирь, примерно половина территории покрыта снегом. Небольшой, невысокий, от 1 до 6 см, снег выпал на европейской территории страны — Архангельская область, Ненецкий автономный округ, северо-восток Приволжского федерального округа, Ямал», — объяснил Роман Вильфанд. Научный руководитель Гидрометцентра РФ подчеркнул, что на северо-востоке Коми 21 и 22 октября (суббота и воскресенье) ожидается метель. «21, 22 октября на северо-востоке Коми сильный снег и метель при ветре до 17—22 м/с. Метель — это уже атрибут зимнего режима. Хотя нужно сказать, что на азиатской части страны очень теплая погода. Но теплая именно по-якутски, по-чукотски, по-таймырски. Например, на Таймыре температура прогнозируется на 6—11 градусов выше многолетних значений. Это означает, что дневные температуры там будут в диапазоне всего-навсего от 0 до минус 6 градусов. Такая настоящая теплынь, аномалия, отклонения от среднемесячных значений. Такая ситуация сейчас в Якутске. Там температура дневная около 0, а ночная 7—8 градусов ниже нуля. А должна быть дневная минус 6 —минус 10, а ночная минус 15 — минус 17 градусов», — добавил Вильфанд. По словам заслуженного метеоролога страны, сезон предзимья начался на европейской территории России (в частности, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях). «На европейской территории РФ, на Урале, начался сезон предзимья. Он обычно длится с середины октября до середины декабря. Погода в это время изменчивая. Часто бывают оттепель или заметные морозы. Но главный признак этого предзимья в том, что через умеренные широты европейской России, Урала проходят циклоны, а при них выпадают осадки, небо становится хмурым, облака располагаются низко, солнце появляется редко. Этот период наступил. Идет подготовка к зимней циркуляции. На Урале типичная погода, характерная для предзимья. В течение выходных дней в северных регионах Урала ночные температуры — в диапазоне от 0 до минус 5 градусов. Во вторник, 24 октября, и в среду, 25 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе будут гораздо более низкие температуры ночью, 3—8 градусов ниже нуля. В более северных районах до минус 11 — минус 16. Дневные температуры от плюс 1 до минус 4 градусов. Все время будет идти дождь снег, мокрый снег. На юге Урала чуть теплее. В субботу, пожалуй, наиболее теплый день, 2—7 градусов. В последующем температурный фон изменится. Ночью 0 — минус 5, днем 0 — 5 градусов тепла. Ночью больше снега. Днем и дождь, и снег», — отметил он. При этом по-настоящему летняя погода, по словам Вильфанда, пока сохраняется на юге европейской России. «Есть регионы, где пока еще никаких признаков зимы нет, — это юг европейской России, Краснодарский край, Крым. Там в выходные дни и в понедельник погода потрясающая. Настоящая летняя. Температура преимущественно 24—28 градусов, и даже до 30 в континентальных районах. Конечно, температура воды уже заметно понизилась. В Крыму она составляет 14—17 градусов, на Черноморском побережье 16—18, но воздушные ванны можно принимать. Сейчас ультрафиолетовый индекс маленький, и это означает, что ультрафиолет полезный, не вредный. Детям даже можно загорать целый день», — посоветовал он. Тепло, добавил собеседник агентства, сохраняется и в Хабаровском крае. «В начале следующей недели, в середине очень теплая погода на юге Хабаровского края и в Приморье. Там 14—18 градусов. И это тепло обуславливает еще тот факт, что в отдельных районах нашей страны сохраняется чрезвычайный пласт пожарной опасности. Это и Дагестан, но это неудивительно. Иркутская область, юг Хабаровского края. Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется даже в начале следующей недели», — подытожил Вильфанд.