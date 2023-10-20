Росстат спрогнозировал падение рождаемости в России до 2027 года

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Рождаемость будет падать до 2027 года, а затем пойдет вверх Фото:

В ближайшие четыре года рождаемость в России продолжит снижаться. Об этом говорится в прогнозе Росстата.

«Рождаемость будет снижаться с 2023 по 2027 годы. В 2023 году родится 1 млн 244,5 тысячи младенцев, а в 2027-м — году лишь 1 млн 140,4 тысячи младенцев», — сообщается в прогнозе.

Однако с 2028 года негативный тренд изменится. По данным Росстата, в 2045 году прогнозируется рождаемость в размере 1 млн 426,2 млн младенцев. Таким образом, за 22 года число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 до 10,3. Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 2023 года на 0,292 и составит в 2045 году 1,663 (число детей в расчете на одну женщину).

Ранее заместитель председателя ГД Анна Кузнецова заявила, что первые дети у россиянок должны появиться в 20 лет. При таком раскладе в будущем семья сможет иметь более трех детей. Подобный вопрос встал в связи с повышением эффективности проекта «Демография».

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В ближайшие четыре года рождаемость в России продолжит снижаться. Об этом говорится в прогнозе Росстата. «Рождаемость будет снижаться с 2023 по 2027 годы. В 2023 году родится 1 млн 244,5 тысячи младенцев, а в 2027-м — году лишь 1 млн 140,4 тысячи младенцев», — сообщается в прогнозе. Однако с 2028 года негативный тренд изменится. По данным Росстата, в 2045 году прогнозируется рождаемость в размере 1 млн 426,2 млн младенцев. Таким образом, за 22 года число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 до 10,3. Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 2023 года на 0,292 и составит в 2045 году 1,663 (число детей в расчете на одну женщину). Ранее заместитель председателя ГД Анна Кузнецова заявила, что первые дети у россиянок должны появиться в 20 лет. При таком раскладе в будущем семья сможет иметь более трех детей. Подобный вопрос встал в связи с повышением эффективности проекта «Демография».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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