Стало известно имя нового главнокомандующего ВКС

«Известия»: генерал Афазалов стал командующим ВКС вместо Суровикина

21 октября 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Виктор Афзалов занял пост командующего ВКС, передают источники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Генерал-полковник Виктор Афзалов избавился от приставки врио и занял пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ). Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Об этом рассказали источники, знакомые с кадровыми перестановкам. «Афзалов стал новым командующим ВКС РФ вместо Суровикина. Об этом сообщили три источника», — пишут «Известия» со ссылкой на собеседников. В конце августа Афзалов был назначен врио командующего ВКС РФ. При этом Суровикин получил другую работу, но сохранил статус при Минобороны страны. Ранее Афзалов уже занимал должность главкома ВКС РФ. Тогда Суровикин являлся действующим командиром Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации. До повторного назначения Афзалов служил начальником Главного штаба ВКС.

Генерал-полковник Виктор Афзалов избавился от приставки врио и занял пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ). Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Об этом рассказали источники, знакомые с кадровыми перестановкам. «Афзалов стал новым командующим ВКС РФ вместо Суровикина. Об этом сообщили три источника», — пишут «Известия» со ссылкой на собеседников. В конце августа Афзалов был назначен врио командующего ВКС РФ. При этом Суровикин получил другую работу, но сохранил статус при Минобороны страны. Ранее Афзалов уже занимал должность главкома ВКС РФ. Тогда Суровикин являлся действующим командиром Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации. До повторного назначения Афзалов служил начальником Главного штаба ВКС.