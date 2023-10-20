Трамп оштрафован на 5 тысяч долларов за фото сотрудницы судьи

21 октября 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Бывший лидер Америки опубликовал снимок сотрудницы судьи в соцсети Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Экс-президент США Дональд Трамп получил штраф в пять тысяч долларов за фотографию сотрудницы судьи. Бывший лидер Америки опубликовал снимок в соцсети. «Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон оштрафовал 45-го президента США Дональда Трампа на пять тысяч долларов. Нарушение касается опубликованной в соцсети Truth Social фотографии сотрудницы судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером», — передает «Коммерсант». В подписи к фото Трамп назвал сотрудницу судьи Энгорона «подругой» господина Шумера. Ранее суд ранее обязал удалить фотографию из соцсетей. Запись на странице бывшего американского лидера пропала. Но сам снимок остался на сайте предвыборной кампании экс-президента. Судья признал, что снимок не был удален по ошибке. При этом наказание все равно последовало. Более того, Энгорон заявил, что любые дальнейшее умышленные или непреднамеренные нарушения будут караться более высокими штрафами или даже тюремным заключением. Ранее судья Артур Энгорон удовлетворил иск генпрокурора Летиции Джеймс. Она обвинила Трампа, его детей и связанные с ними компаний в мошенничестве на 250 млн долларов.

Экс-президент США Дональд Трамп получил штраф в пять тысяч долларов за фотографию сотрудницы судьи. Бывший лидер Америки опубликовал снимок в соцсети. «Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон оштрафовал 45-го президента США Дональда Трампа на пять тысяч долларов. Нарушение касается опубликованной в соцсети Truth Social фотографии сотрудницы судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером», — передает «Коммерсант». В подписи к фото Трамп назвал сотрудницу судьи Энгорона «подругой» господина Шумера. Ранее суд ранее обязал удалить фотографию из соцсетей. Запись на странице бывшего американского лидера пропала. Но сам снимок остался на сайте предвыборной кампании экс-президента. Судья признал, что снимок не был удален по ошибке. При этом наказание все равно последовало. Более того, Энгорон заявил, что любые дальнейшее умышленные или непреднамеренные нарушения будут караться более высокими штрафами или даже тюремным заключением. Ранее судья Артур Энгорон удовлетворил иск генпрокурора Летиции Джеймс. Она обвинила Трампа, его детей и связанные с ними компаний в мошенничестве на 250 млн долларов.