WSWS: Байден хочет начать три войны

21 октября 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Джо Байден планирует создание масштабного глобального конфликта, сообщает WSWS Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден стремится начать крупные войны против России, Ирана и Китая, а также создать из них общий мировой конфликт. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Цель Байдена — расширить войну против России, использовать конфликт между Израилем и палестинцами для начала новой войны против Ирана и подготовиться к неминуемой войне против Китая», — говорится в материале комитета. Там добавили, что концепция новой мировой войны предполагает создание глобального поля битвы для непрерывного мирового конфликта. Все это направлено на установление доминирование США от Восточной Европы до Китая через Ближний Восток и Центральную Азию. Американский обозреватель Такер Карлсон заявил, что правительство США, включая конгресс и Джо Байдена, уже сейчас нарушило закон, начав войну против России без официального объявления и санкционирования Конгрессом. Карлсон отметил, что американские солдаты участвуют в этой войне, которая является нарушением законодательства США.

Президент США Джо Байден стремится начать крупные войны против России, Ирана и Китая, а также создать из них общий мировой конфликт. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Цель Байдена — расширить войну против России, использовать конфликт между Израилем и палестинцами для начала новой войны против Ирана и подготовиться к неминуемой войне против Китая», — говорится в материале комитета. Там добавили, что концепция новой мировой войны предполагает создание глобального поля битвы для непрерывного мирового конфликта. Все это направлено на установление доминирование США от Восточной Европы до Китая через Ближний Восток и Центральную Азию. Американский обозреватель Такер Карлсон заявил, что правительство США, включая конгресс и Джо Байдена, уже сейчас нарушило закон, начав войну против России без официального объявления и санкционирования Конгрессом. Карлсон отметил, что американские солдаты участвуют в этой войне, которая является нарушением законодательства США.