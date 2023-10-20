В Новом Уренгое (ЯНАО) готовится принимать учеников самая большая школа в округе — Арктический лицей. Глава города Андрей Воронов вместе с активными жителями собрались, чтобы навести порядок после завершения в здании отделочных работ.
«У нас сегодня необычное мероприятие — субботник. Народу собралось много. Будем готовить Арктический лицей», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Подготовить здание школы пришли родители учеников. Вместе с активными жителями в субботнике принимает участие и председатель городской думы Полина Шумова.
Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) завершилось строительство Арктического лицея. Мэр города Андрей Воронов назвал образовательно учреждение самой большой школой в округе. Здание рассчитано принять 1600 учеников. Название «Арктический лицей» выбрали сами новоуренгойцы путем голосования.
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