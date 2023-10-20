Мэр из ЯНАО вместе с жителями готовят к открытию самую большую школу в округе. Видео

21 октября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

В начале августа в здании школы были завершены отделочные работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) готовится принимать учеников самая большая школа в округе — Арктический лицей. Глава города Андрей Воронов вместе с активными жителями собрались, чтобы навести порядок после завершения в здании отделочных работ. «У нас сегодня необычное мероприятие — субботник. Народу собралось много. Будем готовить Арктический лицей», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Подготовить здание школы пришли родители учеников. Вместе с активными жителями в субботнике принимает участие и председатель городской думы Полина Шумова. Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) завершилось строительство Арктического лицея. Мэр города Андрей Воронов назвал образовательно учреждение самой большой школой в округе. Здание рассчитано принять 1600 учеников. Название «Арктический лицей» выбрали сами новоуренгойцы путем голосования.

В Новом Уренгое (ЯНАО) готовится принимать учеников самая большая школа в округе — Арктический лицей. Глава города Андрей Воронов вместе с активными жителями собрались, чтобы навести порядок после завершения в здании отделочных работ. «У нас сегодня необычное мероприятие — субботник. Народу собралось много. Будем готовить Арктический лицей», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Подготовить здание школы пришли родители учеников. Вместе с активными жителями в субботнике принимает участие и председатель городской думы Полина Шумова. Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) завершилось строительство Арктического лицея. Мэр города Андрей Воронов назвал образовательно учреждение самой большой школой в округе. Здание рассчитано принять 1600 учеников. Название «Арктический лицей» выбрали сами новоуренгойцы путем голосования.