20 октября 2023

Погорельцы из Кургана, лишившиеся дома, купили квартиру на жилищный сертификат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пожилые, пенсия, пенсионеры
Пожилая пара купила новое жилье на сертификат Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Погорельцы из Кургана Вера и Юрий Жиляковы, которые лишились дома из-за весенних пожаров, купили двухкомнатную квартиру на жилищный сертификат. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова.

«Это Вера Михайловна и Юрий Павлович. При пожаре 7 мая у них сгорел дом в Смолино, в котором они проживали 27 лет. На жилищный сертификат они купили двухкомнатную квартиру в Кетово. Перед покупкой они посмотрели много вариантов, но по душе им пришлась именно эта», — рассказала Ситникова в своем telegram-канале.

С переездом пожилой паре помогли дети, родственники и друзья. Участок в Смолино они планируют держать под дачу. По словам Ситниковой, семья у Жиляковых «большая и дружная». «Нас не бросило государство, что самое главное. Жизнь продолжается, и важно, чтобы человек не оставался один на один с бедой», — отметили они.

После масштабных весенних пожаров глава Курганской области Вадим Шумков распорядился, чтобы погорельцам выдали жилищные сертификаты на покупку и строительство домов. Планировалось, что за утрату зарегистрированных дачных домиков будет выделяться выплата в 100 тысяч рублей, а за дачи, которые были зарегистрированы в качестве жилых домов — 300 тысяч. В сентябре 2023 года Шумков подписал постановление, в котором указано, что погорельцы смогут продлить срок действия жилищного сертификата, но сделать это можно лишь один раз.

Жиляковы купили двухкомнатную квартиру в Кетово
Жиляковы купили двухкомнатную квартиру в Кетово
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Погорельцы из Кургана Вера и Юрий Жиляковы, которые лишились дома из-за весенних пожаров, купили двухкомнатную квартиру на жилищный сертификат. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова. «Это Вера Михайловна и Юрий Павлович. При пожаре 7 мая у них сгорел дом в Смолино, в котором они проживали 27 лет. На жилищный сертификат они купили двухкомнатную квартиру в Кетово. Перед покупкой они посмотрели много вариантов, но по душе им пришлась именно эта», — рассказала Ситникова в своем telegram-канале. С переездом пожилой паре помогли дети, родственники и друзья. Участок в Смолино они планируют держать под дачу. По словам Ситниковой, семья у Жиляковых «большая и дружная». «Нас не бросило государство, что самое главное. Жизнь продолжается, и важно, чтобы человек не оставался один на один с бедой», — отметили они. После масштабных весенних пожаров глава Курганской области Вадим Шумков распорядился, чтобы погорельцам выдали жилищные сертификаты на покупку и строительство домов. Планировалось, что за утрату зарегистрированных дачных домиков будет выделяться выплата в 100 тысяч рублей, а за дачи, которые были зарегистрированы в качестве жилых домов — 300 тысяч. В сентябре 2023 года Шумков подписал постановление, в котором указано, что погорельцы смогут продлить срок действия жилищного сертификата, но сделать это можно лишь один раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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