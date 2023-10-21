На тюменской трассе ограничено движение из-за смертельного ДТП 21 октября 2023 в 14:02 Размер текста - 17 + Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 310 километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург автомобиль Renaut слетел с дороги и перевернулся. По информации Госавтоинспекции Тюменской области движение на дороге затруднено. Трагедия на 310-м километре федеральный автодороги Екатеринбург-Тюмень. Автомобиль «Renaut Logan» съехал в кювет и опрокинулся. Движение по федеральной трассе не затруднено», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На 310 километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург автомобиль Renaut слетел с дороги и перевернулся. По информации Госавтоинспекции Тюменской области движение на дороге затруднено. Трагедия на 310-м километре федеральный автодороги Екатеринбург-Тюмень. Автомобиль «Renaut Logan» съехал в кювет и опрокинулся. Движение по федеральной трассе не затруднено», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям