На тюменской трассе ограничено движение из-за смертельного ДТП

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли Фото:

На 310 километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург автомобиль Renaut слетел с дороги и перевернулся. По информации Госавтоинспекции Тюменской области движение на дороге затруднено.

Трагедия на 310-м километре федеральный автодороги Екатеринбург-Тюмень. Автомобиль «Renaut Logan» съехал в кювет и опрокинулся. Движение по федеральной трассе не затруднено», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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На 310 километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург автомобиль Renaut слетел с дороги и перевернулся. По информации Госавтоинспекции Тюменской области движение на дороге затруднено. Трагедия на 310-м километре федеральный автодороги Екатеринбург-Тюмень. Автомобиль «Renaut Logan» съехал в кювет и опрокинулся. Движение по федеральной трассе не затруднено», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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