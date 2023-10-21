На тюменской трассе ограничено движение из-за смертельного ДТП

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли
На 310 километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург автомобиль Renaut слетел с дороги и перевернулся. По информации Госавтоинспекции Тюменской области движение на дороге затруднено.
Трагедия на 310-м километре федеральный автодороги Екатеринбург-Тюмень. Автомобиль «Renaut Logan» съехал в кювет и опрокинулся. Движение по федеральной трассе не затруднено», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате аварии погибли пассажир и водитель легкового автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!