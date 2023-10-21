На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с грузовиками и легковкушками. Фото 21 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 + На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: Александр Мамаев © URA.RU На 314 километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовые и легковые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, столкнулись автомашины Mercedes с полуприцепом, грузовой автомобиль Hovo, Kia Rio и Volvo с полуприцепом. Медики оказывают помощь водителю Mercedes», — сказано в сообщении. На данном участке дороги организовано движение в одну полосу. Инспекторы выясняют причины произошедшего, а также помогают другим автомобилистам в проезде через место ДТП. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» На 314 километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовые и легковые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, столкнулись автомашины Mercedes с полуприцепом, грузовой автомобиль Hovo, Kia Rio и Volvo с полуприцепом. Медики оказывают помощь водителю Mercedes», — сказано в сообщении. На данном участке дороги организовано движение в одну полосу. Инспекторы выясняют причины произошедшего, а также помогают другим автомобилистам в проезде через место ДТП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям