На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции
На 314 километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовые и легковые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительным данным, столкнулись автомашины Mercedes с полуприцепом, грузовой автомобиль Hovo, Kia Rio и Volvo с полуприцепом. Медики оказывают помощь водителю Mercedes», — сказано в сообщении.
На данном участке дороги организовано движение в одну полосу. Инспекторы выясняют причины произошедшего, а также помогают другим автомобилистам в проезде через место ДТП.
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