На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с грузовиками и легковкушками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, перевернувшийся грузовик, авария
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

На 314 километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовые и легковые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, столкнулись автомашины Mercedes с полуприцепом, грузовой автомобиль Hovo, Kia Rio и Volvo с полуприцепом. Медики оказывают помощь водителю Mercedes», — сказано в сообщении.

На данном участке дороги организовано движение в одну полосу. Инспекторы выясняют причины произошедшего, а также помогают другим автомобилистам в проезде через место ДТП.

Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 314 километре автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовые и легковые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, столкнулись автомашины Mercedes с полуприцепом, грузовой автомобиль Hovo, Kia Rio и Volvo с полуприцепом. Медики оказывают помощь водителю Mercedes», — сказано в сообщении. На данном участке дороги организовано движение в одну полосу. Инспекторы выясняют причины произошедшего, а также помогают другим автомобилистам в проезде через место ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...