Армия Украины существенно уступает российской на поле боя. Об этом рассказал основатель и бывший глава «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Андрей Билецкий, который внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
«У ВСУ не получилось провести „короткую войну“ против России. Причина — ряд сильных сторон российской армии», — передает слова Билецкого издание «Страна.ua».
Командир нацбатальона назвал три причины, почему армия России превосходит ВСУ на поле боя. Среди них: у ВВС РФ есть больше управляемых боеприпасов, у российской армии больше военных, а также Россия не зависит от поставок вооружений из других стран.
По его словам, украинские мобилизованные после прибытия в зону спецоперации не умеют обращаться с оружием и не обладают навыками медицинской помощи. Билецкий добавил, что поставки западных самолетов, в том числе F-16, вряд ли смогут изменить ситуацию.
Украина за время своего контрнаступления не смогла достичь поставленных целей. Не помогли поставки вооружений и прибытие боевиков «Азова» на фронт. При этом, американские чиновники считают, что наступление ВСУ сложилось таким образом из-за упрямства президента Украины Владимира Зеленского.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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