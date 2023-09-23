NYT: наступление ВСУ не принесет плодов из-за упрямства Зеленского

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, всу, сбу, украинские военные, stock
Владимир Зеленский не дает своей армии отдыхать, из-за чего ВСУ теряют бойцов Фото:
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ВСУ не смогут достигнуть своих целей во время контрнаступления. К тому же Украина вряд ли сможет перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым, пишет The New York Times.

«Американские чиновники заявили, что украинское контрнаступление, скорее всего, не достигнет своих стратегических целей по отрезанию или сужению сухопутного моста между Крымом и российской границей. Некоторые чиновники считают, что ВСУ потребуется перерыв как минимум в несколько недель для восстановления запасов техники и отдыха солдат, изнуренных летними боями. Но Зеленский не хочет этого делать», — передает газета The New York Times.

Не желая дать своим солдатам передышку, Зеленский также не прислушивается к другим советам американских военных чиновников относительно дальнейшего продвижения ВСУ. Они рекомендуют не идти на Бахмут (Артемовск), а сосредоточиться на Мариуполе, чтобы избежать больших потерь.

Бахмут имеет для Украины скорее символическую ценность, чем реальную, отмечает NYT. К тому же Зеленский считает, что взять город стало легче после смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Некоторые американские официальные лица говорят, что борьба в Бахмуте стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров», — говорится в материале.

Контрнаступление Украины началась в начале июня. За это время Киев не смог добиться серьезных успехов. У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны. К тому же ВСУ помешали профессиональные и героические действия среди военных России.

Провал контрнаступления Киева отмечал и президент России Владимир Путин. Он же и назвал число потерь со стороны ВСУ — 71 тысяча человек, передает RT.

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ВСУ не смогут достигнуть своих целей во время контрнаступления. К тому же Украина вряд ли сможет перерезать или сузить сухопутный коридор в Крым, пишет The New York Times. «Американские чиновники заявили, что украинское контрнаступление, скорее всего, не достигнет своих стратегических целей по отрезанию или сужению сухопутного моста между Крымом и российской границей. Некоторые чиновники считают, что ВСУ потребуется перерыв как минимум в несколько недель для восстановления запасов техники и отдыха солдат, изнуренных летними боями. Но Зеленский не хочет этого делать», — передает газета The New York Times. Не желая дать своим солдатам передышку, Зеленский также не прислушивается к другим советам американских военных чиновников относительно дальнейшего продвижения ВСУ. Они рекомендуют не идти на Бахмут (Артемовск), а сосредоточиться на Мариуполе, чтобы избежать больших потерь. Бахмут имеет для Украины скорее символическую ценность, чем реальную, отмечает NYT. К тому же Зеленский считает, что взять город стало легче после смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Некоторые американские официальные лица говорят, что борьба в Бахмуте стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров», — говорится в материале. Контрнаступление Украины началась в начале июня. За это время Киев не смог добиться серьезных успехов. У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны. К тому же ВСУ помешали профессиональные и героические действия среди военных России. Провал контрнаступления Киева отмечал и президент России Владимир Путин. Он же и назвал число потерь со стороны ВСУ — 71 тысяча человек, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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