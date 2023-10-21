Силуанов заявил, что не видит опасности для рубля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, силуанов антон, портрет, сложенные пальцы
Антон Силуанов не видит опасности для курса рубля Фото:
новость из сюжета
Доллары и евро «бьют» по рублю

Курс рубля будет укрепляться после решения правительства и президента РФ Владимира Путина. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что курс национальной валюты «не улетит в неизведанные дали».

Журналист Павел Зарубин задал Силуанову вопрос: «Фундаментальных показателей для того чтобы рубль улетел куда-нибудь в неизведанные дали нет в нашей экономике?». Министр финансов в ответ заявил: «Я не вижу таких». Слова Силуанова передает журналист в своем telegram-канале.

Также Силуанов прокомментировал решения правительства России и президента по укреплению курса рубля. Он отметил, что их указы являются одним из элементов стабилизации курса национальной валюты. «В конце концов у нас есть инструменты для влияния на то чтобы курс был прогнозируем и устойчивым», — заявил министр финансов РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российские экспортеры должны продавать валютную выручку. После этого решения курс доллара к рублю снизился до 97 впервые с конца сентября. После этого правительство РФ сообщило, что экспортеры должны продавать почти всю свою валютную выручку.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс рубля будет укрепляться после решения правительства и президента РФ Владимира Путина. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что курс национальной валюты «не улетит в неизведанные дали». Журналист Павел Зарубин задал Силуанову вопрос: «Фундаментальных показателей для того чтобы рубль улетел куда-нибудь в неизведанные дали нет в нашей экономике?». Министр финансов в ответ заявил: «Я не вижу таких». Слова Силуанова передает журналист в своем telegram-канале. Также Силуанов прокомментировал решения правительства России и президента по укреплению курса рубля. Он отметил, что их указы являются одним из элементов стабилизации курса национальной валюты. «В конце концов у нас есть инструменты для влияния на то чтобы курс был прогнозируем и устойчивым», — заявил министр финансов РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российские экспортеры должны продавать валютную выручку. После этого решения курс доллара к рублю снизился до 97 впервые с конца сентября. После этого правительство РФ сообщило, что экспортеры должны продавать почти всю свою валютную выручку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...