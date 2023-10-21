Курс рубля будет укрепляться после решения правительства и президента РФ Владимира Путина. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что курс национальной валюты «не улетит в неизведанные дали».
Журналист Павел Зарубин задал Силуанову вопрос: «Фундаментальных показателей для того чтобы рубль улетел куда-нибудь в неизведанные дали нет в нашей экономике?». Министр финансов в ответ заявил: «Я не вижу таких». Слова Силуанова передает журналист в своем telegram-канале.
Также Силуанов прокомментировал решения правительства России и президента по укреплению курса рубля. Он отметил, что их указы являются одним из элементов стабилизации курса национальной валюты. «В конце концов у нас есть инструменты для влияния на то чтобы курс был прогнозируем и устойчивым», — заявил министр финансов РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российские экспортеры должны продавать валютную выручку. После этого решения курс доллара к рублю снизился до 97 впервые с конца сентября. После этого правительство РФ сообщило, что экспортеры должны продавать почти всю свою валютную выручку.
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