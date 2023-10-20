20 октября 2023
19 октября 2023

Жители ЯНАО за час собрали сумму на дорогостоящую запчасть бойцам в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У ямальских бойцов во время переезда сломалась машина, и они обратились к землякам за помощью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У бойцов из ЯНАО, находящихся в зоне СВО, во время переезда в автомобиле сломалась дорогостоящая запчасть. Ямальцы обратились к землякам за помощью и за час необходимая сумма была собрана.

«Дорогая команда. Срочно требуется помощь бойцам в покупке дорогостоящей запчасти! Парни переезжают, по дороге машина сломалась. Цена вопроса — 38000 рублей», — написали активисты в telegram-канале «Сердце цвета хаки. Новый Уренгой».

Через час добровольцы сообщили, что сбор закрыт. Для бойцов собрано почти 47 тысяч рублей. Необходимы запчасти приобретены и направляются к бойцам.

Ранее активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО. Изначально сбор шел очень плохо, пункты приема гумпомощи были практически пусты, но в итоге землякам на фронт была собрана целая фура. Среди прочих посылок бойцам поехала большая партия автомобильной резины.

Ямальские бойцы сломались по дороге и попросили помощи у земляков
Ямальские бойцы сломались по дороге и попросили помощи у земляков

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У бойцов из ЯНАО, находящихся в зоне СВО, во время переезда в автомобиле сломалась дорогостоящая запчасть. Ямальцы обратились к землякам за помощью и за час необходимая сумма была собрана. «Дорогая команда. Срочно требуется помощь бойцам в покупке дорогостоящей запчасти! Парни переезжают, по дороге машина сломалась. Цена вопроса — 38000 рублей», — написали активисты в telegram-канале «Сердце цвета хаки. Новый Уренгой». Через час добровольцы сообщили, что сбор закрыт. Для бойцов собрано почти 47 тысяч рублей. Необходимы запчасти приобретены и направляются к бойцам. Ранее активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО. Изначально сбор шел очень плохо, пункты приема гумпомощи были практически пусты, но в итоге землякам на фронт была собрана целая фура. Среди прочих посылок бойцам поехала большая партия автомобильной резины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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