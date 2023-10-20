Жители ЯНАО за час собрали сумму на дорогостоящую запчасть бойцам в зоне СВО. Фото

21 октября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

У ямальских бойцов во время переезда сломалась машина, и они обратились к землякам за помощью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У бойцов из ЯНАО, находящихся в зоне СВО, во время переезда в автомобиле сломалась дорогостоящая запчасть. Ямальцы обратились к землякам за помощью и за час необходимая сумма была собрана. «Дорогая команда. Срочно требуется помощь бойцам в покупке дорогостоящей запчасти! Парни переезжают, по дороге машина сломалась. Цена вопроса — 38000 рублей», — написали активисты в telegram-канале «Сердце цвета хаки. Новый Уренгой». Через час добровольцы сообщили, что сбор закрыт. Для бойцов собрано почти 47 тысяч рублей. Необходимы запчасти приобретены и направляются к бойцам. Ранее активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО. Изначально сбор шел очень плохо, пункты приема гумпомощи были практически пусты, но в итоге землякам на фронт была собрана целая фура. Среди прочих посылок бойцам поехала большая партия автомобильной резины. Ямальские бойцы сломались по дороге и попросили помощи у земляков Telegram-канал «Сердце цвета хаки. Новый Уренгой», https://t.me/serdZe_haki_89

У бойцов из ЯНАО, находящихся в зоне СВО, во время переезда в автомобиле сломалась дорогостоящая запчасть. Ямальцы обратились к землякам за помощью и за час необходимая сумма была собрана. «Дорогая команда. Срочно требуется помощь бойцам в покупке дорогостоящей запчасти! Парни переезжают, по дороге машина сломалась. Цена вопроса — 38000 рублей», — написали активисты в telegram-канале «Сердце цвета хаки. Новый Уренгой». Через час добровольцы сообщили, что сбор закрыт. Для бойцов собрано почти 47 тысяч рублей. Необходимы запчасти приобретены и направляются к бойцам. Ранее активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский собрал груз для бойцов в зону СВО. Изначально сбор шел очень плохо, пункты приема гумпомощи были практически пусты, но в итоге землякам на фронт была собрана целая фура. Среди прочих посылок бойцам поехала большая партия автомобильной резины.