Участники саммита по Ближнему Востоку выступили против расширения войны

21 октября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Во время войны на Ближнем Востоке страдает и гражданское население Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Страны-участники саммита в Каире по войне на Ближнем Востоке призывают не допустить расширение конфликта. Это следует из итоговой декларации. «Мы чрезвычайно обеспокоены возможным расширением нынешней конфронтации на другие территории Ближнего Востока и призываем к максимальной сдержанности всех сторон. Расширение этого конфликта может иметь серьезные последствия для народов региона, международного мира и стабильности», — говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС. К тому же участники встречи осудили насилие по отношению к гражданским со стороны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Прозвучал призыв и к соблюдению прав человека во время войны. В итоговой декларации также говорится про осуждение коллективного наказания. Это противоречит Женевской конвенции от 1949 года. Во время саммита часть участников из 34 стран выступили за решение конфликта на Ближнем Востоке мирным путем. При этом некоторые государства осудили ХАМАС и Израиль за военные действия. Подробнее об этом писало URA.RU. Ранее в ЦАХАЛ (армии Израиля) сообщили, что военные готовы к проведению наземной операции. Страна хочет ее провести, чтобы уничтожить ХАМАС. Если Израиль введет войска в сектор Газа, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт. Также в конфликт вступит и Иран. Обстановка в регионе накалилась после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль 7 октября. По последним данным, в секторе Газа погибли 4385 человек, более 10 тысяч находятся в больницах. Израиль потерял свыше 1400 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны-участники саммита в Каире по войне на Ближнем Востоке призывают не допустить расширение конфликта. Это следует из итоговой декларации. «Мы чрезвычайно обеспокоены возможным расширением нынешней конфронтации на другие территории Ближнего Востока и призываем к максимальной сдержанности всех сторон. Расширение этого конфликта может иметь серьезные последствия для народов региона, международного мира и стабильности», — говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС. К тому же участники встречи осудили насилие по отношению к гражданским со стороны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Прозвучал призыв и к соблюдению прав человека во время войны. В итоговой декларации также говорится про осуждение коллективного наказания. Это противоречит Женевской конвенции от 1949 года. Во время саммита часть участников из 34 стран выступили за решение конфликта на Ближнем Востоке мирным путем. При этом некоторые государства осудили ХАМАС и Израиль за военные действия. Подробнее об этом писало URA.RU. Ранее в ЦАХАЛ (армии Израиля) сообщили, что военные готовы к проведению наземной операции. Страна хочет ее провести, чтобы уничтожить ХАМАС. Если Израиль введет войска в сектор Газа, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт. Также в конфликт вступит и Иран. Обстановка в регионе накалилась после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль 7 октября. По последним данным, в секторе Газа погибли 4385 человек, более 10 тысяч находятся в больницах. Израиль потерял свыше 1400 человек.