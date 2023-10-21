MWM: Украину заставят пойти на переговоры с Россией из-за Израиля

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Киев заставят пойти на переговоры с Россией из-за конфликта на Ближнем Востоке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты могут воспользоваться войной Израиля и Палестины, чтобы заставить Киев начать мирные переговоры с Россией. Они будут связаны с ближневосточным конфликтом и неспособностью Вооруженных сил Украины достичь поставленных военных целей. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

«По мере того, как Украина выглядит все более невыгодной для достижения своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может предоставить западному блоку возможность сохранить лицо. Они смогут сократить свои инвестиции в украинские военные усилия и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — говорится в материале. Издание заявляет, что, по информации официальных лиц, вооружение может быть отправлено в Израиль в ближайшие дни.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первые шаги Украины к мирным переговорам являются недостаточными. По его словам, Киев должен делать конкретные шаги. Для начала нужно отменить декрет о запрете на переговоры с украинской стороной.

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Соединенные Штаты могут воспользоваться войной Израиля и Палестины, чтобы заставить Киев начать мирные переговоры с Россией. Они будут связаны с ближневосточным конфликтом и неспособностью Вооруженных сил Украины достичь поставленных военных целей. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «По мере того, как Украина выглядит все более невыгодной для достижения своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может предоставить западному блоку возможность сохранить лицо. Они смогут сократить свои инвестиции в украинские военные усилия и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — говорится в материале. Издание заявляет, что, по информации официальных лиц, вооружение может быть отправлено в Израиль в ближайшие дни. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первые шаги Украины к мирным переговорам являются недостаточными. По его словам, Киев должен делать конкретные шаги. Для начала нужно отменить декрет о запрете на переговоры с украинской стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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