Шредер назвал Крым частью истории России

21 октября 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Российская империя получила Крым после манифеста Екатерины II в 1783 году Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крым связан с историей Россией. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя заявления Киева, что полуостров должен войти в состав Украины. «Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории. Военный конфликт можно было бы закончить, если геополитические интересы не были затронуты», — высказался Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung . Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году. Бывший канцлер Германии также предложил свой мирный план по Украине, в который входят пять пунктов, один из которых касается Крыма. По его словам, Украине стоит отказаться от идеи вступления в НАТО, потому что это невозможно. Также украинский парламент должен отменить запрет русского языка, добавил политик. При этом он предложил, чтобы Донбасс вошел в состав Украины на правах автономии. В третьем пункте Шредер подчеркнул, что Киев должен получить гарантии безопасности от Германии и СБ ООН. Украина после начала спецоперации поставила цель захватить территории в границах 1991 года. В ее планы входит и захват Крыма. 23 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что ВСУ готовятся к захвату полуострова. Однако все попытки отражает армия РФ. При этом ВСУ уже дважды ударили по Крымскому мосту, который используется в гражданских целей. Это произошло в октябре 2022 года и летом 2023. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крым связан с историей Россией. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя заявления Киева, что полуостров должен войти в состав Украины. «Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории. Военный конфликт можно было бы закончить, если геополитические интересы не были затронуты», — высказался Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году. Бывший канцлер Германии также предложил свой мирный план по Украине, в который входят пять пунктов, один из которых касается Крыма. По его словам, Украине стоит отказаться от идеи вступления в НАТО, потому что это невозможно. Также украинский парламент должен отменить запрет русского языка, добавил политик. При этом он предложил, чтобы Донбасс вошел в состав Украины на правах автономии. В третьем пункте Шредер подчеркнул, что Киев должен получить гарантии безопасности от Германии и СБ ООН. Украина после начала спецоперации поставила цель захватить территории в границах 1991 года. В ее планы входит и захват Крыма. 23 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что ВСУ готовятся к захвату полуострова. Однако все попытки отражает армия РФ. При этом ВСУ уже дважды ударили по Крымскому мосту, который используется в гражданских целей. Это произошло в октябре 2022 года и летом 2023.