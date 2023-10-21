Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что точно не знает, кто мог взорвать «Северные потоки». Однако он намекнул, что сделать это могли США. При этом политик отметил, что «Северный поток-2» можно запустить.
«Есть только один признак: в начале 2022 года президент США Джо Байден сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что „Северный поток“ не сможет работать, если Россия начнет спецоперацию. Каждый может сделать из этого свои выводы», — высказался Герхард Шредер в интервью немецкой газете
При этом он заявил, что две линии газопровода подлежат ремонту. Шредер высказался в пользу того, чтобы «Северный поток-2» снова начала работать. «Это было бы разумно с точки зрения цены. Обе линии подлежат ремонту», — подчеркнул Шредер.
В сентябре 2022 года были подорваны «Северные потоки». США выступают против международного расследования, так как это бы доказало причастность страны к диверсии. Об этом заявлял член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.
Подрыв газопроводов был нужен США для решения геополитической проблемы. По словам американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, Вашингтон не хотел, чтобы Германия и Европа попали под энергетическую зависимость от России.
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