20 октября 2023

В результате столкновения двух машин на курганской трассе пострадали люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
В ДТП пострадали люди и машины Фото:

В ДТП с участием двух машин на трассе в Курганской области пострадали люди. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

«На перекрестке федеральной трассы Иртыш — село Введенское произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. Машины получили повреждения, есть пострадавшие», — передает группа «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены фото с места аварии.

Другие подробности пришествия не сообщаются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

На месте ДТП работали пожарные, полиция и скорая
На месте ДТП работали пожарные, полиция и скорая
Фото:
Автоавария произошла на перекрестке федеральной трассы
Автоавария произошла на перекрестке федеральной трассы
Фото:

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В ДТП с участием двух машин на трассе в Курганской области пострадали люди. Об этом в соцсети рассказали очевидцы. «На перекрестке федеральной трассы Иртыш — село Введенское произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. Машины получили повреждения, есть пострадавшие», — передает группа «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены фото с места аварии. Другие подробности пришествия не сообщаются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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