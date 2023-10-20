В ДТП пострадали люди и машины
В ДТП с участием двух машин на трассе в Курганской области пострадали люди. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.
«На перекрестке федеральной трассы Иртыш — село Введенское произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. Машины получили повреждения, есть пострадавшие», — передает группа «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплены фото с места аварии.
Другие подробности пришествия не сообщаются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
На месте ДТП работали пожарные, полиция и скорая
Автоавария произошла на перекрестке федеральной трассы
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