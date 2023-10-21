21 октября 2023

Bloomberg: Путин воспользуется войной Израиля и Палестины для победы в СВО

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Владимиру Путину «на руку» война между Израилем и Палестиной, пишет Bloomberg Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные союзники Киева отвлеклись на войну между Израилем и Палестиной, что позволит президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Владимир Путин все больше уверен в том, что российские вооруженные силы смогут победить Украину по мере приближения второй зимы конфликта. В это время американские и европейские союзники Киева отвлекаются на углубляющийся конфликт между Израилем и ХАМАС», — говорится в материале.

Отвлечение внимания сторонников Украины на войну в Израиле позволит России получить преимущество на южном и восточном фронте спецоперации. Россия планирует сделать более безопасной подконтрольную территорию и дождаться усталости от конфликта, добавляют авторы материала.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что США могут воспользоваться войной Израиля и Палестины, чтобы заставить Киев начать мирные переговоры с Россией. Это произойдет из-за того, что Вашингтон будет занят ближневосточным конфликтом, а Киеву не удастся выполнить задачи на фронте СВО.

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Западные союзники Киева отвлеклись на войну между Израилем и Палестиной, что позволит президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Владимир Путин все больше уверен в том, что российские вооруженные силы смогут победить Украину по мере приближения второй зимы конфликта. В это время американские и европейские союзники Киева отвлекаются на углубляющийся конфликт между Израилем и ХАМАС», — говорится в материале. Отвлечение внимания сторонников Украины на войну в Израиле позволит России получить преимущество на южном и восточном фронте спецоперации. Россия планирует сделать более безопасной подконтрольную территорию и дождаться усталости от конфликта, добавляют авторы материала. Ранее издание Military Watch Magazine писало, что США могут воспользоваться войной Израиля и Палестины, чтобы заставить Киев начать мирные переговоры с Россией. Это произойдет из-за того, что Вашингтон будет занят ближневосточным конфликтом, а Киеву не удастся выполнить задачи на фронте СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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