Bloomberg: Путин воспользуется войной Израиля и Палестины для победы в СВО

Западные союзники Киева отвлеклись на войну между Израилем и Палестиной, что позволит президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
«Владимир Путин все больше уверен в том, что российские вооруженные силы смогут победить Украину по мере приближения второй зимы конфликта. В это время американские и европейские союзники Киева отвлекаются на углубляющийся конфликт между Израилем и ХАМАС», —
Отвлечение внимания сторонников Украины на войну в Израиле позволит России получить преимущество на южном и восточном фронте спецоперации. Россия планирует сделать более безопасной подконтрольную территорию и дождаться усталости от конфликта, добавляют авторы материала.
Ранее издание Military Watch Magazine писало, что США могут воспользоваться войной Израиля и Палестины, чтобы заставить Киев начать мирные переговоры с Россией. Это произойдет из-за того, что Вашингтон будет занят ближневосточным конфликтом, а Киеву не удастся выполнить задачи на фронте СВО.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.