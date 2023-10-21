Bloomberg: Путин воспользуется войной Израиля и Палестины для победы в СВО

21 октября 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину «на руку» война между Израилем и Палестиной, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные союзники Киева отвлеклись на войну между Израилем и Палестиной, что позволит президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Владимир Путин все больше уверен в том, что российские вооруженные силы смогут победить Украину по мере приближения второй зимы конфликта. В это время американские и европейские союзники Киева отвлекаются на углубляющийся конфликт между Израилем и ХАМАС», — говорится в материале. Отвлечение внимания сторонников Украины на войну в Израиле позволит России получить преимущество на южном и восточном фронте спецоперации. Россия планирует сделать более безопасной подконтрольную территорию и дождаться усталости от конфликта, добавляют авторы материала. Ранее издание Military Watch Magazine писало, что США могут воспользоваться войной Израиля и Палестины, чтобы заставить Киев начать мирные переговоры с Россией. Это произойдет из-за того, что Вашингтон будет занят ближневосточным конфликтом, а Киеву не удастся выполнить задачи на фронте СВО.

Западные союзники Киева отвлеклись на войну между Израилем и Палестиной, что позволит президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Владимир Путин все больше уверен в том, что российские вооруженные силы смогут победить Украину по мере приближения второй зимы конфликта. В это время американские и европейские союзники Киева отвлекаются на углубляющийся конфликт между Израилем и ХАМАС», — говорится в материале. Отвлечение внимания сторонников Украины на войну в Израиле позволит России получить преимущество на южном и восточном фронте спецоперации. Россия планирует сделать более безопасной подконтрольную территорию и дождаться усталости от конфликта, добавляют авторы материала. Ранее издание Military Watch Magazine писало, что США могут воспользоваться войной Израиля и Палестины, чтобы заставить Киев начать мирные переговоры с Россией. Это произойдет из-за того, что Вашингтон будет занят ближневосточным конфликтом, а Киеву не удастся выполнить задачи на фронте СВО.