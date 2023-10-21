Al Mayadeen: в Израиле сожгли документы о нападении ХАМАС, чтобы не позориться

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожил документы о готовящейся войне с ХАМАС, чтобы скрыть собственные стратегические ошибки. Такое предположение высказали журналисты панарабского телеканала Al Mayadeen.
«Офис Нетаньяху сжег документы после нападения ХАМАС. Это сделано, чтобы уменьшить ответственность за провал», —
Секретные бумаги на арабском языке нашли израильские военные. В документах было указано, что палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум год. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот же день Иерусалим объявил палестинцам войну. За первую неделю противостояния погибли более 1000 человек с каждой из сторон. ХАМАС выпустил более 1000 ракет только по одному из израильских городов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.