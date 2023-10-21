21 октября 2023

Al Mayadeen: в Израиле сожгли документы о нападении ХАМАС, чтобы не позориться

Al Mayadeen: офис Нетаньяху сжег документы о войне с ХАМАС, чтобы скрыть ошибки
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В уничтоженных бумагах содержалась информация о подготовке ХАМАС к атаке на Израиль Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожил документы о готовящейся войне с ХАМАС, чтобы скрыть собственные стратегические ошибки. Такое предположение высказали журналисты панарабского телеканала Al Mayadeen.

«Офис Нетаньяху сжег документы после нападения ХАМАС. Это сделано, чтобы уменьшить ответственность за провал», — передает издание.

Секретные бумаги на арабском языке нашли израильские военные. В документах было указано, что палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум год. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот же день Иерусалим объявил палестинцам войну. За первую неделю противостояния погибли более 1000 человек с каждой из сторон. ХАМАС выпустил более 1000 ракет только по одному из израильских городов.

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Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожил документы о готовящейся войне с ХАМАС, чтобы скрыть собственные стратегические ошибки. Такое предположение высказали журналисты панарабского телеканала Al Mayadeen. «Офис Нетаньяху сжег документы после нападения ХАМАС. Это сделано, чтобы уменьшить ответственность за провал», — передает издание. Секретные бумаги на арабском языке нашли израильские военные. В документах было указано, что палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум год. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот же день Иерусалим объявил палестинцам войну. За первую неделю противостояния погибли более 1000 человек с каждой из сторон. ХАМАС выпустил более 1000 ракет только по одному из израильских городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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