Al Mayadeen: в Израиле сожгли документы о нападении ХАМАС, чтобы не позориться

Al Mayadeen: офис Нетаньяху сжег документы о войне с ХАМАС, чтобы скрыть ошибки

22 октября 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

В уничтоженных бумагах содержалась информация о подготовке ХАМАС к атаке на Израиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожил документы о готовящейся войне с ХАМАС, чтобы скрыть собственные стратегические ошибки. Такое предположение высказали журналисты панарабского телеканала Al Mayadeen. «Офис Нетаньяху сжег документы после нападения ХАМАС. Это сделано, чтобы уменьшить ответственность за провал», — передает издание. Секретные бумаги на арабском языке нашли израильские военные. В документах было указано, что палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум год. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот же день Иерусалим объявил палестинцам войну. За первую неделю противостояния погибли более 1000 человек с каждой из сторон. ХАМАС выпустил более 1000 ракет только по одному из израильских городов.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожил документы о готовящейся войне с ХАМАС, чтобы скрыть собственные стратегические ошибки. Такое предположение высказали журналисты панарабского телеканала Al Mayadeen. «Офис Нетаньяху сжег документы после нападения ХАМАС. Это сделано, чтобы уменьшить ответственность за провал», — передает издание. Секретные бумаги на арабском языке нашли израильские военные. В документах было указано, что палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум год. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот же день Иерусалим объявил палестинцам войну. За первую неделю противостояния погибли более 1000 человек с каждой из сторон. ХАМАС выпустил более 1000 ракет только по одному из израильских городов.