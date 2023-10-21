21 октября 2023

SVT: США воспользуются войной в Газе, чтобы скрыть провал на Украине

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Вашингтон уличили в желании скрыть провал на Украине новым конфликтом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США используют разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт, чтобы скрыть провал на Украине. Об этом сообщает издание SVT.

«Внимание журналистов сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И США это на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», — указано в публикации на сайте СМИ.

Сейчас ВСУ почти окружены российской армии в районе Авдеевки. Наступление РФ в этом направлении является одним из крупнейших за последний год, передает RT. По мнению азиатских аналитиков, последствия от возможного поражения здесь станут фатальными для Киева. Ранее Байден запросил у Конгресса США для Украины 61,3 млрд долларов и еще 14,3 млрд долларов для Израиля. При этом в Раде выразили недовольство размером поддержки.

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Власти США используют разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт, чтобы скрыть провал на Украине. Об этом сообщает издание SVT. «Внимание журналистов сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И США это на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», — указано в публикации на сайте СМИ. Сейчас ВСУ почти окружены российской армии в районе Авдеевки. Наступление РФ в этом направлении является одним из крупнейших за последний год, передает RT. По мнению азиатских аналитиков, последствия от возможного поражения здесь станут фатальными для Киева. Ранее Байден запросил у Конгресса США для Украины 61,3 млрд долларов и еще 14,3 млрд долларов для Израиля. При этом в Раде выразили недовольство размером поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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