SVT: США воспользуются войной в Газе, чтобы скрыть провал на Украине

Власти США используют разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт, чтобы скрыть провал на Украине. Об этом сообщает издание SVT.
«Внимание журналистов сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И США это на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», — указано в
Сейчас ВСУ почти окружены российской армии в районе Авдеевки. Наступление РФ в этом направлении является одним из крупнейших за последний год, передает RT. По мнению азиатских аналитиков, последствия от возможного поражения здесь станут фатальными для Киева. Ранее Байден запросил у Конгресса США для Украины 61,3 млрд долларов и еще 14,3 млрд долларов для Израиля. При этом в Раде выразили недовольство размером поддержки.
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