SVT: США воспользуются войной в Газе, чтобы скрыть провал на Украине

22 октября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Вашингтон уличили в желании скрыть провал на Украине новым конфликтом Фото: Marine Corps Lance Cpl. Dean Gurule / U.S. Department of Defense © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США используют разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт, чтобы скрыть провал на Украине. Об этом сообщает издание SVT. «Внимание журналистов сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И США это на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», — указано в публикации на сайте СМИ. Сейчас ВСУ почти окружены российской армии в районе Авдеевки. Наступление РФ в этом направлении является одним из крупнейших за последний год, передает RT. По мнению азиатских аналитиков, последствия от возможного поражения здесь станут фатальными для Киева. Ранее Байден запросил у Конгресса США для Украины 61,3 млрд долларов и еще 14,3 млрд долларов для Израиля. При этом в Раде выразили недовольство размером поддержки.

Власти США используют разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт, чтобы скрыть провал на Украине. Об этом сообщает издание SVT. «Внимание журналистов сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И США это на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», — указано в публикации на сайте СМИ. Сейчас ВСУ почти окружены российской армии в районе Авдеевки. Наступление РФ в этом направлении является одним из крупнейших за последний год, передает RT. По мнению азиатских аналитиков, последствия от возможного поражения здесь станут фатальными для Киева. Ранее Байден запросил у Конгресса США для Украины 61,3 млрд долларов и еще 14,3 млрд долларов для Израиля. При этом в Раде выразили недовольство размером поддержки.