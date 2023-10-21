21 октября 2023

CNN: экспертиза показала, что Палестина сама разбомбила больницу в Газе

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В результате взрыва в больнице Газы жертвами стали сотни человек Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Причиной взрыва больницы в Газе стала ракета, а не израильский авиаудар. Об этом заявляет телеканал CNN.

«Анализ предполагает, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, и что взрыв в больнице был результатом попадания части ракеты в больничный комплекс. Эксперты согласились с тем, что имеющиеся доказательства ущерба на месте происшествия не соответствуют израильскому авиаудару», — рассказывает в своем расследовании телеканал.

Ракетный удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. В результате происшествия, жертвами стали сотни человек. Изначально воюющие стороны — Израиль и ХАМАС — обвинили в произошедшем друг друга. Позже ЦАХАЛ заявил, что удар нанес «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). С обвинениями в сторону Израиля об ударе выступили множество стран во всем мире.

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Причиной взрыва больницы в Газе стала ракета, а не израильский авиаудар. Об этом заявляет телеканал CNN. «Анализ предполагает, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, и что взрыв в больнице был результатом попадания части ракеты в больничный комплекс. Эксперты согласились с тем, что имеющиеся доказательства ущерба на месте происшествия не соответствуют израильскому авиаудару», — рассказывает в своем расследовании телеканал. Ракетный удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. В результате происшествия, жертвами стали сотни человек. Изначально воюющие стороны — Израиль и ХАМАС — обвинили в произошедшем друг друга. Позже ЦАХАЛ заявил, что удар нанес «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). С обвинениями в сторону Израиля об ударе выступили множество стран во всем мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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