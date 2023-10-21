CNN: экспертиза показала, что Палестина сама разбомбила больницу в Газе

22 октября 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

В результате взрыва в больнице Газы жертвами стали сотни человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Причиной взрыва больницы в Газе стала ракета, а не израильский авиаудар. Об этом заявляет телеканал CNN. «Анализ предполагает, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, и что взрыв в больнице был результатом попадания части ракеты в больничный комплекс. Эксперты согласились с тем, что имеющиеся доказательства ущерба на месте происшествия не соответствуют израильскому авиаудару», — рассказывает в своем расследовании телеканал. Ракетный удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. В результате происшествия, жертвами стали сотни человек. Изначально воюющие стороны — Израиль и ХАМАС — обвинили в произошедшем друг друга. Позже ЦАХАЛ заявил, что удар нанес «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). С обвинениями в сторону Израиля об ударе выступили множество стран во всем мире.

Причиной взрыва больницы в Газе стала ракета, а не израильский авиаудар. Об этом заявляет телеканал CNN. «Анализ предполагает, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, и что взрыв в больнице был результатом попадания части ракеты в больничный комплекс. Эксперты согласились с тем, что имеющиеся доказательства ущерба на месте происшествия не соответствуют израильскому авиаудару», — рассказывает в своем расследовании телеканал. Ракетный удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. В результате происшествия, жертвами стали сотни человек. Изначально воюющие стороны — Израиль и ХАМАС — обвинили в произошедшем друг друга. Позже ЦАХАЛ заявил, что удар нанес «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). С обвинениями в сторону Израиля об ударе выступили множество стран во всем мире.