21 октября 2023

RS: ракеты ATACMS оказались крайне опасны для мирного населения

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ATACMS. Stock, stock, ATACMS
В Москве считают, что ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон решился на безответственный поступок, передав на Украину ракеты ATACMS, которые чрезвычайно опасны для мирных граждан. С таким заявлением выступил член руководитель комитета американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.

«Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. Кассетная боевая часть ракет исключает точечное поражение целей, она с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. <…> Кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет», — подчеркнул Титус Пичи в интервью журналу Responsible Statecraft.

США передали на Украину ракеты большой дальности ATACMS тайно. Таким образом Вашингтон хотел «застать Россию врасплох», передает RT. По данным издания Forbes, боеприпасы оказались просроченными. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Пентагона. Американские ракеты оказались неэффективными в противостоянии тактике ВС России, пишет журнал The Spectator.

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Вашингтон решился на безответственный поступок, передав на Украину ракеты ATACMS, которые чрезвычайно опасны для мирных граждан. С таким заявлением выступил член руководитель комитета американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи. «Американские ATACMS на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. Кассетная боевая часть ракет исключает точечное поражение целей, она с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. <…> Кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет», — подчеркнул Титус Пичи в интервью журналу Responsible Statecraft. США передали на Украину ракеты большой дальности ATACMS тайно. Таким образом Вашингтон хотел «застать Россию врасплох», передает RT. По данным издания Forbes, боеприпасы оказались просроченными. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Пентагона. Американские ракеты оказались неэффективными в противостоянии тактике ВС России, пишет журнал The Spectator.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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