21 октября 2023

Die Welt: особое отношение Байдена к фон дер Ляйен насторожило наблюдателей

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден по-особенному относится к Урсуле фон дер Ляйен, предполагает Стефани Больцен Фото:

Президент США Джо Байден обращает особое внимание к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. С таким предположением выступила обозреватель немецкой газеты Die Welt Стефани Больцен.

«На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена. При этом глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», — заявила Стефани Больцен.

По словам обозревателя, глава ЕК называет Байдена «дорогой Джо». Также наблюдателей смутило, что президент США во время саммита гулял с Урсулой фон дер Ляйен в Розовом саду, а с Шарль Мишель общался лишь в Овальном кабинете.

Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне. В рамках него договорились, что начнут искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Также на саммите обсуждалась угроза коллапса украинской экономики.

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Президент США Джо Байден обращает особое внимание к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. С таким предположением выступила обозреватель немецкой газеты Die Welt Стефани Больцен. «На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена. При этом глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», — заявила Стефани Больцен. По словам обозревателя, глава ЕК называет Байдена «дорогой Джо». Также наблюдателей смутило, что президент США во время саммита гулял с Урсулой фон дер Ляйен в Розовом саду, а с Шарль Мишель общался лишь в Овальном кабинете. Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне. В рамках него договорились, что начнут искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Также на саммите обсуждалась угроза коллапса украинской экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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