20 октября 2023

ЕС и США предупреждают об угрозе коллапса украинской экономики

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В США и ЕС признали существование угрозы для экономики Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Действия России могут привести к ситуации, когда украинская экономика резко и полностью потеряет свою стабильность. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита США и Евросоюза по Украине.

«Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что РФ не сможет устроить коллапс украинской экономики. Мы намерены интенсифицировать (делать интенсивнее — прим. URA.RU) наши усилия, чтобы целевая помощь отвечала всем потребностям Украины», — указано в документе, передает ТАСС.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выступила с заявлением, что Запад не может позволить Киеву потерпеть поражение в конфликте с Москвой по экономическим причинам, передает RT. Сегодня все больше стран принимают ограничивания, когда речь заходит о предоставлении военной поддержки Украине. С начала спецоперации страны НАТО потратили на нужды Киева порядка 113 млрд долларов. По мнению международных обозревателей, усилия Запада по подрыву экономики России с помощью ограничения цен на нефтяные доходы также потерпели неудачу.

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Действия России могут привести к ситуации, когда украинская экономика резко и полностью потеряет свою стабильность. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита США и Евросоюза по Украине. «Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что РФ не сможет устроить коллапс украинской экономики. Мы намерены интенсифицировать (делать интенсивнее — прим. URA.RU) наши усилия, чтобы целевая помощь отвечала всем потребностям Украины», — указано в документе, передает ТАСС. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выступила с заявлением, что Запад не может позволить Киеву потерпеть поражение в конфликте с Москвой по экономическим причинам, передает RT. Сегодня все больше стран принимают ограничивания, когда речь заходит о предоставлении военной поддержки Украине. С начала спецоперации страны НАТО потратили на нужды Киева порядка 113 млрд долларов. По мнению международных обозревателей, усилия Запада по подрыву экономики России с помощью ограничения цен на нефтяные доходы также потерпели неудачу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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