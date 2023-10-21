21 октября 2023

США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО

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США усилят ПВО на Ближнем Востоке для защиты американских войск, заявил Ллойд Остин Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американские власти развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса (ПРО) THAAD и дополнительные батальоны ЗРК Patriot. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я активизировал развертывание батареи THAAD, а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему Ближнему Востоку для усиления защиты американских войск», — заявил Ллойд Остин, его слова приводит сайт Пентагона. Такое решение глава военного ведомства принял после беседы с президентом США Джо Байденом. Вашингтон опасается, что при эскалации конфликта между Израилем и Палестиной пострадают американские войска.

Хоть силы США и находятся на Ближнем Востоке, Байден заявлял, что они не будут участвовать в войне против палестинской группировки ХАМАС. При этом американский президент предложил Конгрессу согласовать новую военную помощь Израилю в размере 14,3 миллиардов долларов. Это в пять раз меньше помощи, обещанной Украине.

Кроме того, США уже отправили на Ближний Восток истребители. Это было сделано для того, чтобы Иран не вступил в конфликт после начала наземной операции Израиля.

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Американские власти развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса (ПРО) THAAD и дополнительные батальоны ЗРК Patriot. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Я активизировал развертывание батареи THAAD, а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему Ближнему Востоку для усиления защиты американских войск», — заявил Ллойд Остин, его слова приводит сайт Пентагона. Такое решение глава военного ведомства принял после беседы с президентом США Джо Байденом. Вашингтон опасается, что при эскалации конфликта между Израилем и Палестиной пострадают американские войска. Хоть силы США и находятся на Ближнем Востоке, Байден заявлял, что они не будут участвовать в войне против палестинской группировки ХАМАС. При этом американский президент предложил Конгрессу согласовать новую военную помощь Израилю в размере 14,3 миллиардов долларов. Это в пять раз меньше помощи, обещанной Украине. Кроме того, США уже отправили на Ближний Восток истребители. Это было сделано для того, чтобы Иран не вступил в конфликт после начала наземной операции Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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