Военный эксперт объяснил, зачем разные страны стягивают корабли к берегам Израиля

Эксперт Суконкин: КНР и США могут начать войну из-за кораблей на Ближнем Востоке

22 октября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

США ранее отправили на Ближний Восток военные корабли Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Китай и США отправили свои корабли к Израилю для того, чтобы «разрушать», а не «защищать». Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, отметив, что это также может спровоцировать конфликт между КНР и Штатами. «Корабли идут разрушать, а не защищать. Причем есть вероятность, что китайские и американские корабли как-то „не развернутся“ рядом. И это грозит конфликтом — на этот раз еще и в водах», — высказался Алексей Суконкин в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Китай направил шесть военных кораблей к берегам Израиля. Страна хочет предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке, который начался 7 октября. Свои корабли отправили и США. У Штатов и КНР есть много точек разногласий, часть из которых касается принадлежности острова Тайвань. При этом в Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что президент США Джо Байден готов начать войны на три фронта: против России, Китая и Ирана. По мнению организации, Штаты хотят повысить свое доминирование в Восточной Европе и Азии.

Китай и США отправили свои корабли к Израилю для того, чтобы «разрушать», а не «защищать». Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, отметив, что это также может спровоцировать конфликт между КНР и Штатами. «Корабли идут разрушать, а не защищать. Причем есть вероятность, что китайские и американские корабли как-то „не развернутся“ рядом. И это грозит конфликтом — на этот раз еще и в водах», — высказался Алексей Суконкин в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Китай направил шесть военных кораблей к берегам Израиля. Страна хочет предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке, который начался 7 октября. Свои корабли отправили и США. У Штатов и КНР есть много точек разногласий, часть из которых касается принадлежности острова Тайвань. При этом в Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что президент США Джо Байден готов начать войны на три фронта: против России, Китая и Ирана. По мнению организации, Штаты хотят повысить свое доминирование в Восточной Европе и Азии.