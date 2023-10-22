Военный эксперт объяснил, зачем разные страны стягивают корабли к берегам Израиля

Эксперт Суконкин: КНР и США могут начать войну из-за кораблей на Ближнем Востоке
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США ранее отправили на Ближний Восток военные корабли Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Китай и США отправили свои корабли к Израилю для того, чтобы «разрушать», а не «защищать». Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, отметив, что это также может спровоцировать конфликт между КНР и Штатами.

«Корабли идут разрушать, а не защищать. Причем есть вероятность, что китайские и американские корабли как-то „не развернутся“ рядом. И это грозит конфликтом — на этот раз еще и в водах», — высказался Алексей Суконкин в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее Китай направил шесть военных кораблей к берегам Израиля. Страна хочет предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке, который начался 7 октября. Свои корабли отправили и США. У Штатов и КНР есть много точек разногласий, часть из которых касается принадлежности острова Тайвань.

При этом в Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что президент США Джо Байден готов начать войны на три фронта: против России, Китая и Ирана. По мнению организации, Штаты хотят повысить свое доминирование в Восточной Европе и Азии.

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Китай и США отправили свои корабли к Израилю для того, чтобы «разрушать», а не «защищать». Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, отметив, что это также может спровоцировать конфликт между КНР и Штатами. «Корабли идут разрушать, а не защищать. Причем есть вероятность, что китайские и американские корабли как-то „не развернутся“ рядом. И это грозит конфликтом — на этот раз еще и в водах», — высказался Алексей Суконкин в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее Китай направил шесть военных кораблей к берегам Израиля. Страна хочет предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке, который начался 7 октября. Свои корабли отправили и США. У Штатов и КНР есть много точек разногласий, часть из которых касается принадлежности острова Тайвань. При этом в Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что президент США Джо Байден готов начать войны на три фронта: против России, Китая и Ирана. По мнению организации, Штаты хотят повысить свое доминирование в Восточной Европе и Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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