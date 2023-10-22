Россиян начали обманывать с помощью новых банкнот

22 октября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Мошенники предлагают приехать и помочь с обменом старых купюр на новые Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва В связи с вводом Центральным Банком России обновленных банкнот номиналом в пять тысяч и одной тысячи рублей могут активизироваться мошенники. Для обмана они предлагают приехать и помочь с обменом старых купюр на новые. Об этом рассказала эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова. «Мошенники звонят потенциальной жертве и говорят, что надо обязательно, прямо сейчас поменять старые купюры на новые, иначе старые купюры „сгорят“. Они даже предлагают домой приехать, чтобы „помочь“ это сделать», — сказала Храпунова в интервью радио Sputnik. Она добавила, что телефонный звонок при этом делается якобы от представителей Центрального Банка или социальных служб. По словам эксперта, мошенники также могут стоять у банкоматов и просить о размене купюры. В этот момент они обменяют качественную банкноту на подделки, заключила Храпунова. ЦБ РФ показал обновленные версии банкнот номиналом в пять тысяч и тысячи рублей. На новой купюре номиналом в пять тысяч рублей изображена стела Европа—Азия, Свердловская область. На лицевой стороне купюры в тысячу рублей изображен Нижний Новгород. Позднее Банк России заявил о намерениях доработать дизайн новой тысячной купюры, потому сообщил об остановке выпуска банкноты.

В связи с вводом Центральным Банком России обновленных банкнот номиналом в пять тысяч и одной тысячи рублей могут активизироваться мошенники. Для обмана они предлагают приехать и помочь с обменом старых купюр на новые. Об этом рассказала эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова. «Мошенники звонят потенциальной жертве и говорят, что надо обязательно, прямо сейчас поменять старые купюры на новые, иначе старые купюры „сгорят“. Они даже предлагают домой приехать, чтобы „помочь“ это сделать», — сказала Храпунова в интервью радио Sputnik. Она добавила, что телефонный звонок при этом делается якобы от представителей Центрального Банка или социальных служб. По словам эксперта, мошенники также могут стоять у банкоматов и просить о размене купюры. В этот момент они обменяют качественную банкноту на подделки, заключила Храпунова. ЦБ РФ показал обновленные версии банкнот номиналом в пять тысяч и тысячи рублей. На новой купюре номиналом в пять тысяч рублей изображена стела Европа—Азия, Свердловская область. На лицевой стороне купюры в тысячу рублей изображен Нижний Новгород. Позднее Банк России заявил о намерениях доработать дизайн новой тысячной купюры, потому сообщил об остановке выпуска банкноты.