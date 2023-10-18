Банк России изменит дизайн новой тысячной купюры после скандала

ЦБ остановил выпуск новых тысячных купюр
Банк России намерен доработать дизайн новой тысячной купюры, потому останавливает выпуск банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты», — говорится
Ранее Банк России представил новый дизайн тысячной и пятитысячной купюр. Однако новая купюра в тысячу рублей попала под критику РПЦ из-за того, что на ней изображен храм без креста, но есть башня Сююмбике с исламским полумесяцем.
Новую купюру в 1000 рублей раскритиковали за отсутствие креста на храме
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