Банк России изменит дизайн новой тысячной купюры после скандала

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ЦБ остановил выпуск новых тысячных купюр Фото:

Банк России намерен доработать дизайн новой тысячной купюры, потому останавливает выпуск банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты», — говорится в заявлении ЦБ. Уточняется, что купюра не успела поступить в широкое обращение.

Ранее Банк России представил новый дизайн тысячной и пятитысячной купюр. Однако новая купюра в тысячу рублей попала под критику РПЦ из-за того, что на ней изображен храм без креста, но есть башня Сююмбике с исламским полумесяцем.

Новая тысячная купюра без креста, но с полумесяцем
Новую купюру в 1000 рублей раскритиковали за отсутствие креста на храме
Фото:

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Банк России намерен доработать дизайн новой тысячной купюры, потому останавливает выпуск банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка. «Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты», — говорится в заявлении ЦБ. Уточняется, что купюра не успела поступить в широкое обращение. Ранее Банк России представил новый дизайн тысячной и пятитысячной купюр. Однако новая купюра в тысячу рублей попала под критику РПЦ из-за того, что на ней изображен храм без креста, но есть башня Сююмбике с исламским полумесяцем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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