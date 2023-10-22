В сектор Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью

На территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
«Второй конвой с гуманитарной помощью прибывает в сектор Газа через КПП „Рафах“», — сообщил корреспондент телеканала. Уточняется, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков, три из которых принадлежат Египетскому обществу Красного Полумесяца (гуманитарное объединение — прим. URA.RU).
На территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. «Второй конвой с гуманитарной помощью прибывает в сектор Газа через КПП „Рафах“», — сообщил корреспондент телеканала. Уточняется, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков, три из которых принадлежат Египетскому обществу Красного Полумесяца (гуманитарное объединение — прим. URA.RU). С начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября жители сектора Газа не получали гуманитарную помощь две недели. Первые грузовики с ней въехали на территорию региона в субботу 21 октября. Проезд осуществляется через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Это происходит на фоне того, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа.