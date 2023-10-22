В сектор Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью

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17 грузовиков с гумпомощью едут в сектор Газа через КПП «Рафах» (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

«Второй конвой с гуманитарной помощью прибывает в сектор Газа через КПП „Рафах“», — сообщил корреспондент телеканала. Уточняется, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков, три из которых принадлежат Египетскому обществу Красного Полумесяца (гуманитарное объединение — прим. URA.RU).

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С начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября жители сектора Газа не получали гуманитарную помощь две недели. Первые грузовики с ней въехали на территорию региона в субботу 21 октября. Проезд осуществляется через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Это происходит на фоне того, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа.

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На территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Машины заехали через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает египетский телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. «Второй конвой с гуманитарной помощью прибывает в сектор Газа через КПП „Рафах“», — сообщил корреспондент телеканала. Уточняется, что на территорию сектора Газа въехали 17 грузовиков, три из которых принадлежат Египетскому обществу Красного Полумесяца (гуманитарное объединение — прим. URA.RU). С начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября жители сектора Газа не получали гуманитарную помощь две недели. Первые грузовики с ней въехали на территорию региона в субботу 21 октября. Проезд осуществляется через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Это происходит на фоне того, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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