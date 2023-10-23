Кадыров подарил бойцу UFC Mercedes за победу в турнире. Фото

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву три автомобиля Mercedes-Benz G-класса Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes-Benz G-класса шведо-эмиратскому бойцу UFC, уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву за победу в турнире. Об этом спортсмен рассказал на подкасте Full Send Podcast.

В преддверии турнира чеченский боец побывал на популярном подкасте Full Send MMA, где рассказал о подарке от Рамзана Кадырова в виде автомобиля Mercedes. Саму фотографию с новым автомобилем Чимаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация).

Боец UFC Чимаев после победы в бою в UFC заявил, что пойдет сражаться за Палестину в войне против Израиля. Он подчеркнул, что сделает это с разрешения Рамзана Кадырова.

Хамзат Чимаев получил три автомобиля Mercedes от Рамзана Кадырова
Хамзат Чимаев получил три автомобиля Mercedes от Рамзана Кадырова

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes-Benz G-класса шведо-эмиратскому бойцу UFC, уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву за победу в турнире. Об этом спортсмен рассказал на подкасте Full Send Podcast. В преддверии турнира чеченский боец побывал на популярном подкасте Full Send MMA, где рассказал о подарке от Рамзана Кадырова в виде автомобиля Mercedes. Саму фотографию с новым автомобилем Чимаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация). Боец UFC Чимаев после победы в бою в UFC заявил, что пойдет сражаться за Палестину в войне против Израиля. Он подчеркнул, что сделает это с разрешения Рамзана Кадырова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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