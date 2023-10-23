Кадыров подарил бойцу UFC Mercedes за победу в турнире. Фото

23 октября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров подарил Хамзату Чимаеву три автомобиля Mercedes-Benz G-класса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes-Benz G-класса шведо-эмиратскому бойцу UFC, уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву за победу в турнире. Об этом спортсмен рассказал на подкасте Full Send Podcast. В преддверии турнира чеченский боец побывал на популярном подкасте Full Send MMA, где рассказал о подарке от Рамзана Кадырова в виде автомобиля Mercedes. Саму фотографию с новым автомобилем Чимаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация). Боец UFC Чимаев после победы в бою в UFC заявил, что пойдет сражаться за Палестину в войне против Израиля. Он подчеркнул, что сделает это с разрешения Рамзана Кадырова. Хамзат Чимаев получил три автомобиля Mercedes от Рамзана Кадырова Соцсети Хамзата Чимаева

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes-Benz G-класса шведо-эмиратскому бойцу UFC, уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву за победу в турнире. Об этом спортсмен рассказал на подкасте Full Send Podcast. В преддверии турнира чеченский боец побывал на популярном подкасте Full Send MMA, где рассказал о подарке от Рамзана Кадырова в виде автомобиля Mercedes. Саму фотографию с новым автомобилем Чимаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация). Боец UFC Чимаев после победы в бою в UFC заявил, что пойдет сражаться за Палестину в войне против Израиля. Он подчеркнул, что сделает это с разрешения Рамзана Кадырова.