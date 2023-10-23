Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes-Benz G-класса шведо-эмиратскому бойцу UFC, уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву за победу в турнире. Об этом спортсмен рассказал на подкасте Full Send Podcast.
В преддверии турнира чеченский боец побывал на популярном подкасте Full Send MMA, где рассказал о подарке от Рамзана Кадырова в виде автомобиля Mercedes. Саму фотографию с новым автомобилем Чимаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация).
Боец UFC Чимаев после победы в бою в UFC заявил, что пойдет сражаться за Палестину в войне против Израиля. Он подчеркнул, что сделает это с разрешения Рамзана Кадырова.
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