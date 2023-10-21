21 октября 2023

Боец UFC Чимаев после боя попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

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Боец Хамзат Чимаев хочет поехать сражаться за Палестину Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова поедет сражаться за Палестину. Об этом он заявил на чеченском языке после победы в бою в UFC.

«Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — передают слова бойца журналисты РБК.

Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС начало ракетный обстрел Израиля. После чего они ворвались в приграничные районы государства. В связи с этим Израиль в ответ начал наносить удары по сектору Газа. Минздрав Палестины сообщил, что с их стороны погибло более 4,3 тысяч человек. Президент США Джо Байден признал свою вину в развязывании войны между Палестиной и Израилем, передает телеканал CNN. Ошибка заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией, которая должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей.

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Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова поедет сражаться за Палестину. Об этом он заявил на чеченском языке после победы в бою в UFC. «Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — передают слова бойца журналисты РБК. Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС начало ракетный обстрел Израиля. После чего они ворвались в приграничные районы государства. В связи с этим Израиль в ответ начал наносить удары по сектору Газа. Минздрав Палестины сообщил, что с их стороны погибло более 4,3 тысяч человек. Президент США Джо Байден признал свою вину в развязывании войны между Палестиной и Израилем, передает телеканал CNN. Ошибка заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией, которая должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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