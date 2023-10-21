Боец UFC Чимаев после боя попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

22 октября 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Боец Хамзат Чимаев хочет поехать сражаться за Палестину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова поедет сражаться за Палестину. Об этом он заявил на чеченском языке после победы в бою в UFC. «Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — передают слова бойца журналисты РБК. Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС начало ракетный обстрел Израиля. После чего они ворвались в приграничные районы государства. В связи с этим Израиль в ответ начал наносить удары по сектору Газа. Минздрав Палестины сообщил, что с их стороны погибло более 4,3 тысяч человек. Президент США Джо Байден признал свою вину в развязывании войны между Палестиной и Израилем, передает телеканал CNN. Ошибка заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией, которая должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей.

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова поедет сражаться за Палестину. Об этом он заявил на чеченском языке после победы в бою в UFC. «Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — передают слова бойца журналисты РБК. Ранее 7 октября палестинское движение ХАМАС начало ракетный обстрел Израиля. После чего они ворвались в приграничные районы государства. В связи с этим Израиль в ответ начал наносить удары по сектору Газа. Минздрав Палестины сообщил, что с их стороны погибло более 4,3 тысяч человек. Президент США Джо Байден признал свою вину в развязывании войны между Палестиной и Израилем, передает телеканал CNN. Ошибка заключалась в желании провести встречу с Саудовской Аравией, которая должна была обеспечить признание Израиля со стороны саудовских властей.