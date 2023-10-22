Артюхов разрешил росгвардейцам ЯНАО переманивать людей из других регионов РФ

Глава ЯНАО распространил региональные выплаты участникам СВО на росгвардейцев

Росгвардейцы, заключившие контракт на службу в зоне СВО, получат поддержку в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов распространил право на получение единовременных выплат на бойцов, отобранных Росгвардией для службы в зоне специальной военной операции. Заключить контракт на прохождение службы могут лица вне зависимости от фактической регистрации на территории Ямала, следует из постановления губернатора.

«Право на единовременные выплаты появится у бойцов, отобранных Росгвардией ЯНАО для прохождения службы в СВО по контракту в комплектуемых воинских частях, независимо от наличия у них прописки в округе», — прокомментировала пресс-служба губернатора документ, опубликованный на официальном сайте правительства. Заявление на получение единовременной выплаты рассматривается в течение двух рабочих дней.

В пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО URA.RU пояснили, что не уполномочены заниматься данными выплатами. Единовременная выплата введена непосредственно правительством региона.

Изменения в документе коснулись и членов семей погибших участников СВО. Родственники смогут получить единовременную выплату при условии, что военнослужащий обращался за поддержкой, но не успел ее получить в связи с гибелью.

Ранее URA.RU рассказало, что управление Росгвардии по ЯНАО объявило набор для желающих заключить контракт для прохождения службы в новых регионах России. Прошедшим отбор кандидатам положена единовременная выплата в 195 тысяч рублей.

Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.