22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

Артюхов разрешил росгвардейцам ЯНАО переманивать людей из других регионов РФ

Глава ЯНАО распространил региональные выплаты участникам СВО на росгвардейцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Росгвардейцы, заключившие контракт на службу в зоне СВО, получат поддержку в ЯНАО Фото:
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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов распространил право на получение единовременных выплат на бойцов, отобранных Росгвардией для службы в зоне специальной военной операции. Заключить контракт на прохождение службы могут лица вне зависимости от фактической регистрации на территории Ямала, следует из постановления губернатора.

«Право на единовременные выплаты появится у бойцов, отобранных Росгвардией ЯНАО для прохождения службы в СВО по контракту в комплектуемых воинских частях, независимо от наличия у них прописки в округе», — прокомментировала пресс-служба губернатора документ, опубликованный на официальном сайте правительства. Заявление на получение единовременной выплаты рассматривается в течение двух рабочих дней.

В пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО URA.RU пояснили, что не уполномочены заниматься данными выплатами. Единовременная выплата введена непосредственно правительством региона.

Изменения в документе коснулись и членов семей погибших участников СВО. Родственники смогут получить единовременную выплату при условии, что военнослужащий обращался за поддержкой, но не успел ее получить в связи с гибелью.

Ранее URA.RU рассказало, что управление Росгвардии по ЯНАО объявило набор для желающих заключить контракт для прохождения службы в новых регионах России. Прошедшим отбор кандидатам положена единовременная выплата в 195 тысяч рублей.

Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов распространил право на получение единовременных выплат на бойцов, отобранных Росгвардией для службы в зоне специальной военной операции. Заключить контракт на прохождение службы могут лица вне зависимости от фактической регистрации на территории Ямала, следует из постановления губернатора. «Право на единовременные выплаты появится у бойцов, отобранных Росгвардией ЯНАО для прохождения службы в СВО по контракту в комплектуемых воинских частях, независимо от наличия у них прописки в округе», — прокомментировала пресс-служба губернатора документ, опубликованный на официальном сайте правительства. Заявление на получение единовременной выплаты рассматривается в течение двух рабочих дней. В пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО URA.RU пояснили, что не уполномочены заниматься данными выплатами. Единовременная выплата введена непосредственно правительством региона. Изменения в документе коснулись и членов семей погибших участников СВО. Родственники смогут получить единовременную выплату при условии, что военнослужащий обращался за поддержкой, но не успел ее получить в связи с гибелью. Ранее URA.RU рассказало, что управление Росгвардии по ЯНАО объявило набор для желающих заключить контракт для прохождения службы в новых регионах России. Прошедшим отбор кандидатам положена единовременная выплата в 195 тысяч рублей. Специальную военную операцию РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В защите новых территорий России принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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