В Екатеринбурге уволят инспекторов, проигнорировавших убийство аспиранта УрФУ

Инспекторы сидели в служебной машине и обсуждали драку (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге уволят инспекторов ДПС, проигнорировавшие драку, в которой погиб аспирант Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. Руководством главка уже принято решение об увольнении сотрудников из системы МВД по отрицательным мотивам», — пояснил полковник Горелых.

Утром 23 октября в СМИ появилось видео из служебной машины ДПС, в которой инспекторы обсуждали драку с участием Нджелассили. Один из полицейских на предложение коллеги вмешаться заявил, что «это не наши проблемы».

Франсуа Нджелассили убили в драке в центре Екатеринбурга в конце августа. Подозреваемым является Данил Фомин, который находится под арестом до 17 января 2024 года. Против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего, возбудили уголовное дело. URA.RU собирает всю информацию в отдельном сюжете.