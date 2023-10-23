В Екатеринбурге уволят инспекторов, проигнорировавших убийство аспиранта УрФУ

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Инспекторы сидели в служебной машине и обсуждали драку (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге уволят инспекторов ДПС, проигнорировавшие драку, в которой погиб аспирант Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. Руководством главка уже принято решение об увольнении сотрудников из системы МВД по отрицательным мотивам», — пояснил полковник Горелых.

Утром 23 октября в СМИ появилось видео из служебной машины ДПС, в которой инспекторы обсуждали драку с участием Нджелассили. Один из полицейских на предложение коллеги вмешаться заявил, что «это не наши проблемы».

Франсуа Нджелассили убили в драке в центре Екатеринбурга в конце августа. Подозреваемым является Данил Фомин, который находится под арестом до 17 января 2024 года. Против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего, возбудили уголовное дело. URA.RU собирает всю информацию в отдельном сюжете.

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В Екатеринбурге уволят инспекторов ДПС, проигнорировавшие драку, в которой погиб аспирант Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. Руководством главка уже принято решение об увольнении сотрудников из системы МВД по отрицательным мотивам», — пояснил полковник Горелых. Утром 23 октября в СМИ появилось видео из служебной машины ДПС, в которой инспекторы обсуждали драку с участием Нджелассили. Один из полицейских на предложение коллеги вмешаться заявил, что «это не наши проблемы». Франсуа Нджелассили убили в драке в центре Екатеринбурга в конце августа. Подозреваемым является Данил Фомин, который находится под арестом до 17 января 2024 года. Против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего, возбудили уголовное дело. URA.RU собирает всю информацию в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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