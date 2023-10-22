Сотрудники ДПС отказались разгонять драку, где погиб студент УрФУ из Габона

Сотрудники экипажа ДПС отказались разгонять драку в центре Екатеринбурга, в которой погиб аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Один из полицейских на предложение коллеги вмешаться заявил «это не наши проблемы», следует из видео с переговорами сотрудников ДПС.
«Да не надо ничего разгонять. Ты что, это не наши проблемы, блин, Гена. Ты что, там один на один, а не толпа на толпу», — заявил один из полицейских. Видео с переговорами сотрудников ДПС опубликовал портал Е1.
Также на видео полицейские на протяжении пяти минут обсуждают драку, шутят и грубо высказываются в адрес участников конфликта. Силовики вышли из автомобиля лишь в момент, когда к ним обратился прохожий с просьбой помочь, следует из видео.
Аспирант УрФУ из Габона был убит в драке в центре Екатеринбурга в конце августа. Подозреваемым в убийстве является Данил Фомин, он находится под арестом до 17 января 2024 года. Против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего, возбудили уголовное дело. URA.RU собирает всю информацию по теме в отдельный сюжет.
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