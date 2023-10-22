22 октября 2023
21 октября 2023

Сотрудники ДПС отказались разгонять драку, где погиб студент УрФУ из Габона

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, проезжая часть, рейд, полиция, гибдд, дпс, автомобильный поток, проверки на дорогах
Один из полицейских на предложение коллеги вмешаться, заявил «это не наши проблемы» Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Сотрудники экипажа ДПС отказались разгонять драку в центре Екатеринбурга, в которой погиб аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Один из полицейских на предложение коллеги вмешаться заявил «это не наши проблемы», следует из видео с переговорами сотрудников ДПС.

«Да не надо ничего разгонять. Ты что, это не наши проблемы, блин, Гена. Ты что, там один на один, а не толпа на толпу», — заявил один из полицейских. Видео с переговорами сотрудников ДПС опубликовал портал Е1.

Также на видео полицейские на протяжении пяти минут обсуждают драку, шутят и грубо высказываются в адрес участников конфликта. Силовики вышли из автомобиля лишь в момент, когда к ним обратился прохожий с просьбой помочь, следует из видео.

Аспирант УрФУ из Габона был убит в драке в центре Екатеринбурга в конце августа. Подозреваемым в убийстве является Данил Фомин, он находится под арестом до 17 января 2024 года. Против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего, возбудили уголовное дело. URA.RU собирает всю информацию по теме в отдельный сюжет.

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Сотрудники экипажа ДПС отказались разгонять драку в центре Екатеринбурга, в которой погиб аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Один из полицейских на предложение коллеги вмешаться заявил «это не наши проблемы», следует из видео с переговорами сотрудников ДПС. «Да не надо ничего разгонять. Ты что, это не наши проблемы, блин, Гена. Ты что, там один на один, а не толпа на толпу», — заявил один из полицейских. Видео с переговорами сотрудников ДПС опубликовал портал Е1. Также на видео полицейские на протяжении пяти минут обсуждают драку, шутят и грубо высказываются в адрес участников конфликта. Силовики вышли из автомобиля лишь в момент, когда к ним обратился прохожий с просьбой помочь, следует из видео. Аспирант УрФУ из Габона был убит в драке в центре Екатеринбурга в конце августа. Подозреваемым в убийстве является Данил Фомин, он находится под арестом до 17 января 2024 года. Против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего, возбудили уголовное дело. URA.RU собирает всю информацию по теме в отдельный сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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