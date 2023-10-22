У экс-замдиректора центра Илизарова арестовали имущество

23 октября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Обвиняемый уволился из центра имени Илизарова в 2022 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывшего замдиректора по административной работе центра имени Илизарова в Кургане будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Сейчас на его имущество наложен арест. Информация о бывшем замдиректора медцентра размещена на сайте областного УМВД. «В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество фигуранта наложен арест», — указано в сообщении. По данным следствия, в 2018 году обвиняемый на подставное лицо зарегистрировал фирму, через которую в медицинское учреждение поставляли материальные ценности с завышением стоимости до 84%. Также в МВД рассказали, что в рамках госконтракта фигурант незаконно принял модульную быстровозводимую конструкцию для размещения МРТ, хотя знал, что ее стоимость была завышена в разы. Ущерб, причиненный обвиняемым, оценили в более чем 19 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Пока он находится под домашним арестом. О задержании экс-замдиректора стало известно в апреле 2022 года. Тогда его подозревали в мошенничестве. До этого источники URA.RU сообщили об оперативных мероприятиях, проведенных сотрудниками силовых структур у одного из руководителей центра Илизарова в Кургане.

Бывшего замдиректора по административной работе центра имени Илизарова в Кургане будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Сейчас на его имущество наложен арест. Информация о бывшем замдиректора медцентра размещена на сайте областного УМВД. «В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество фигуранта наложен арест», — указано в сообщении. По данным следствия, в 2018 году обвиняемый на подставное лицо зарегистрировал фирму, через которую в медицинское учреждение поставляли материальные ценности с завышением стоимости до 84%. Также в МВД рассказали, что в рамках госконтракта фигурант незаконно принял модульную быстровозводимую конструкцию для размещения МРТ, хотя знал, что ее стоимость была завышена в разы. Ущерб, причиненный обвиняемым, оценили в более чем 19 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Пока он находится под домашним арестом. О задержании экс-замдиректора стало известно в апреле 2022 года. Тогда его подозревали в мошенничестве. До этого источники URA.RU сообщили об оперативных мероприятиях, проведенных сотрудниками силовых структур у одного из руководителей центра Илизарова в Кургане.