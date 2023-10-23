Академик Гинцбург заявил о бесполезности вакцины «Спутник V»

23 октября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

«Спутник V» абсолютно неэффективен в настоящий момент, уточнил Александр Гинцбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подчеркнул бесполезность первоначального варианта вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». С января 2023 года вакцина перестала защищать совсем. «Когда в январе 2023 года появился XBB.1.5-вариант „Омикрона“ („Кракен“), „Спутник“ перестал защищать от COVID-19 просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — подчеркнул Александр Гинцбург в интервью « Газете.ру». Академик подчеркнул, что с каждым новым штаммом вируса вакцина действовала все менее эффективно. Снижение эффективности можно было заметить, начиная с середины 2022 года. В настоящий момент людям незачем вакцинироваться. В начале октября Всемирная организация здравоохранения призвала вакцинироваться от вируса. Это связано и с потенциальной угрозой COVID. В свою очередь, российский иммунолог Наталья Калинина подчеркнула, что в России ожидается спокойный эпидемический сезон этой осенью.

Глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подчеркнул бесполезность первоначального варианта вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». С января 2023 года вакцина перестала защищать совсем. «Когда в январе 2023 года появился XBB.1.5-вариант „Омикрона“ („Кракен“), „Спутник“ перестал защищать от COVID-19 просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — подчеркнул Александр Гинцбург в интервью «Газете.ру». Академик подчеркнул, что с каждым новым штаммом вируса вакцина действовала все менее эффективно. Снижение эффективности можно было заметить, начиная с середины 2022 года. В настоящий момент людям незачем вакцинироваться. В начале октября Всемирная организация здравоохранения призвала вакцинироваться от вируса. Это связано и с потенциальной угрозой COVID. В свою очередь, российский иммунолог Наталья Калинина подчеркнула, что в России ожидается спокойный эпидемический сезон этой осенью.