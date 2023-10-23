Академик Гинцбург заявил о бесполезности вакцины «Спутник V»

Глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подчеркнул бесполезность первоначального варианта вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». С января 2023 года вакцина перестала защищать совсем.
«Когда в январе 2023 года появился XBB.1.5-вариант „Омикрона“ („Кракен“), „Спутник“ перестал защищать от COVID-19 просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — подчеркнул Александр Гинцбург в интервью «
Академик подчеркнул, что с каждым новым штаммом вируса вакцина действовала все менее эффективно. Снижение эффективности можно было заметить, начиная с середины 2022 года. В настоящий момент людям незачем вакцинироваться.
В начале октября Всемирная организация здравоохранения призвала вакцинироваться от вируса. Это связано и с потенциальной угрозой COVID. В свою очередь, российский иммунолог Наталья Калинина подчеркнула, что в России ожидается спокойный эпидемический сезон этой осенью.
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