Жена депутата Тюменской областной думы Ваховского попала в ДТП в Сургуте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-спикер гордумы Сургута Виктор Пономарев наблюдает за эвакуацией кроссовера
Вице-спикер гордумы Сургута Виктор Пономарев наблюдает за эвакуацией кроссовера Фото:

Жена депутата Тюменской областной думы и гендиректора ООО «Газпром Трансгаз Сургут» Олега Ваховского попала в ДТП на улице Энергетиков в Сургуте. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Жена депутата Тюменской областной думы Ваховского попала в ДТП в Сургуте. Его супруга Алена за рулем черного Porsche Cayenne не поделила дорогу с двумя мужчинами на KIA. На место аварии сразу же приехали сам Ваховский и его заместитель по „Газпром Трансгаз Сургуту“, вице-спикер городской думы Виктор Пономарев», — сообщает инсайдер.

Прибывший на место ДТП корреспондент URA.RU успел сфотографировать процесс эвакуации автомобиля, которой руководил сам Пономарев. В разговоре с журналистом вице-спикер подтвердил, что в аварию попал его знакомый, однако разглашать, кто именно, отказался. По словам очевидцев, за рулем Porsche Cayenne была девушка, а Ваховский и Пономарев прибыли на место аварии позже.

В пресс-службе «Газпром Трансгаз Сургут» отказались от комментариев. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

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Жена депутата Тюменской областной думы и гендиректора ООО «Газпром Трансгаз Сургут» Олега Ваховского попала в ДТП на улице Энергетиков в Сургуте. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Жена депутата Тюменской областной думы Ваховского попала в ДТП в Сургуте. Его супруга Алена за рулем черного Porsche Cayenne не поделила дорогу с двумя мужчинами на KIA. На место аварии сразу же приехали сам Ваховский и его заместитель по „Газпром Трансгаз Сургуту“, вице-спикер городской думы Виктор Пономарев», — сообщает инсайдер. Прибывший на место ДТП корреспондент URA.RU успел сфотографировать процесс эвакуации автомобиля, которой руководил сам Пономарев. В разговоре с журналистом вице-спикер подтвердил, что в аварию попал его знакомый, однако разглашать, кто именно, отказался. По словам очевидцев, за рулем Porsche Cayenne была девушка, а Ваховский и Пономарев прибыли на место аварии позже. В пресс-службе «Газпром Трансгаз Сургут» отказались от комментариев. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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