В Екатеринбурге вынесли приговор матери, задавившей во сне грудничка

23 октября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Девушке 26 лет, ее дочке было — пять месяцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 26-летнюю мать, задавившей во сне пятимесячную дочку, приговорили к году исправительных работ. Кроме того на этот период из ее зарплаты будут удерживать 5%, сообщили URA.RU в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Мать признали виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Ее приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 5% от ее дохода на этот же срок», — пояснили в суде. Об инциденте стало известно в начале сентября. URA.RU писало, что у девушки злого умысла не было. При этом в тот день она была пьяна. По указанной статье девушке грозило до двух лет лишения свободы.

В Екатеринбурге 26-летнюю мать, задавившей во сне пятимесячную дочку, приговорили к году исправительных работ. Кроме того на этот период из ее зарплаты будут удерживать 5%, сообщили URA.RU в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Мать признали виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Ее приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 5% от ее дохода на этот же срок», — пояснили в суде. Об инциденте стало известно в начале сентября. URA.RU писало, что у девушки злого умысла не было. При этом в тот день она была пьяна. По указанной статье девушке грозило до двух лет лишения свободы.