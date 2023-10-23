В Екатеринбурге вынесли приговор матери, задавившей во сне грудничка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, ребенок, бабушка внук, руки ребенка
Девушке 26 лет, ее дочке было — пять месяцев (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 26-летнюю мать, задавившей во сне пятимесячную дочку, приговорили к году исправительных работ. Кроме того на этот период из ее зарплаты будут удерживать 5%, сообщили URA.RU в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Мать признали виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Ее приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 5% от ее дохода на этот же срок», — пояснили в суде.

Об инциденте стало известно в начале сентября. URA.RU писало, что у девушки злого умысла не было. При этом в тот день она была пьяна. По указанной статье девушке грозило до двух лет лишения свободы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 26-летнюю мать, задавившей во сне пятимесячную дочку, приговорили к году исправительных работ. Кроме того на этот период из ее зарплаты будут удерживать 5%, сообщили URA.RU в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Мать признали виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Ее приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 5% от ее дохода на этот же срок», — пояснили в суде. Об инциденте стало известно в начале сентября. URA.RU писало, что у девушки злого умысла не было. При этом в тот день она была пьяна. По указанной статье девушке грозило до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...