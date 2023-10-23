Кремль срочно созвал главных федеральных инспекторов из УрФО

23 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Представитель Путина в УрФО обеспокоен вопросом отопительного сезона Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел срочное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стала подготовка регионов к отопительному сезону. «Вопросы обеспечения уральцев теплом важно решать не только в моменте, но и исправлять системные недоработки. От этого зависит не только комфорт жителей, но и уровень их доверия органам власти», — сказал полпред. Как доложили полпреду инспекторы, в полном объеме тепло запущено в пяти регионах УрФО. Лишь в Курганской области работа не закончена — Якушев контролирует ситуацию. Инспекторы также рассказали полпреду, что города в регионах УрФО продолжают получать паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел срочное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стала подготовка регионов к отопительному сезону. «Вопросы обеспечения уральцев теплом важно решать не только в моменте, но и исправлять системные недоработки. От этого зависит не только комфорт жителей, но и уровень их доверия органам власти», — сказал полпред. Как доложили полпреду инспекторы, в полном объеме тепло запущено в пяти регионах УрФО. Лишь в Курганской области работа не закончена — Якушев контролирует ситуацию. Инспекторы также рассказали полпреду, что города в регионах УрФО продолжают получать паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора.