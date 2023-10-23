Кремль срочно созвал главных федеральных инспекторов из УрФО

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Представитель Путина в УрФО обеспокоен вопросом отопительного сезона Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел срочное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стала подготовка регионов к отопительному сезону.

«Вопросы обеспечения уральцев теплом важно решать не только в моменте, но и исправлять системные недоработки. От этого зависит не только комфорт жителей, но и уровень их доверия органам власти», — сказал полпред.

Как доложили полпреду инспекторы, в полном объеме тепло запущено в пяти регионах УрФО. Лишь в Курганской области работа не закончена — Якушев контролирует ситуацию. Инспекторы также рассказали полпреду, что города в регионах УрФО продолжают получать паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел срочное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стала подготовка регионов к отопительному сезону. «Вопросы обеспечения уральцев теплом важно решать не только в моменте, но и исправлять системные недоработки. От этого зависит не только комфорт жителей, но и уровень их доверия органам власти», — сказал полпред. Как доложили полпреду инспекторы, в полном объеме тепло запущено в пяти регионах УрФО. Лишь в Курганской области работа не закончена — Якушев контролирует ситуацию. Инспекторы также рассказали полпреду, что города в регионах УрФО продолжают получать паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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