В свердловскую школу, где распылили перцовый баллончик, нагрянула проверка 27 октября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 + В школу №15 пришли сотрудники ПДН (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В школу №15 в Первоуральске, где пострадали семь учеников после распыления перцового баллончика, выехали с проверкой сотрудники ПДН. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Сотрудники ПДН территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать более точные подробности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — пояснил Горелых. Об инциденте сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Подросток распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 в Первоуральске. Всего пострадало семь человек. В школу №15 в Первоуральске, где пострадали семь учеников после распыления перцового баллончика, выехали с проверкой сотрудники ПДН. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Сотрудники ПДН территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать более точные подробности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — пояснил Горелых. Об инциденте сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Подросток распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 в Первоуральске. Всего пострадало семь человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям