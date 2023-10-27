В свердловскую школу, где распылили перцовый баллончик, нагрянула проверка

В школу №15 пришли сотрудники ПДН (архивное фото)
В школу №15 в Первоуральске, где пострадали семь учеников после распыления перцового баллончика, выехали с проверкой сотрудники ПДН. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«Сотрудники ПДН территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать более точные подробности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — пояснил Горелых.
Об инциденте сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Подросток распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 в Первоуральске. Всего пострадало семь человек.
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