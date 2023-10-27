В свердловскую школу, где распылили перцовый баллончик, нагрянула проверка

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Клипарт. Магнитогорск, учеба, школа, уроки, школьные парты
В школу №15 пришли сотрудники ПДН (архивное фото) Фото:

В школу №15 в Первоуральске, где пострадали семь учеников после распыления перцового баллончика, выехали с проверкой сотрудники ПДН. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Сотрудники ПДН территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать более точные подробности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — пояснил Горелых.

Об инциденте сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Подросток распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 в Первоуральске. Всего пострадало семь человек.

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В школу №15 в Первоуральске, где пострадали семь учеников после распыления перцового баллончика, выехали с проверкой сотрудники ПДН. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Сотрудники ПДН территориального ОВД выехали на место происшествия и в больницу, чтобы узнать более точные подробности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — пояснил Горелых. Об инциденте сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Подросток распылил перцовый баллончик в раздевалке школы №15 в Первоуральске. Всего пострадало семь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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