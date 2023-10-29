Власти курганского округа отреагировали на разговоры об отставке своего мэра

В курганском округе считают разговоры об отставке своего мэра необоснованными

30 октября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В администрации отметили, что срок полномочий главы округа Александра Барча истекает только в 2026 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области власти считают преждевременным говорить о поиске замены главе муниципалитета Алексендру Барчу, который сейчас находится на больничном. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа. «Глава Лебяжьевского муниципального округа Барч Александр Романович находится на больничном. Как любой другой человек он имеет право на получение квалифицированной медицинской помощи. Сведения о поиске какой — либо кандидатуры на должность главы округа необоснованны и преждевременны, т. к. срок полномочий Барча А.Р. заканчивается в 2026 году», — объяснили в администрации. Раннее появилась информация, что в регионе рассматривают возможность замены Барча. Также источник URA.RU, связанный с местными властями, сообщал, что глава округа и сам думал уйти в отставку из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону. Пока обязанности главы исполняет его первый заместитель Ирина Фадеева.

В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области власти считают преждевременным говорить о поиске замены главе муниципалитета Алексендру Барчу, который сейчас находится на больничном. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа. «Глава Лебяжьевского муниципального округа Барч Александр Романович находится на больничном. Как любой другой человек он имеет право на получение квалифицированной медицинской помощи. Сведения о поиске какой — либо кандидатуры на должность главы округа необоснованны и преждевременны, т. к. срок полномочий Барча А.Р. заканчивается в 2026 году», — объяснили в администрации. Раннее появилась информация, что в регионе рассматривают возможность замены Барча. Также источник URA.RU, связанный с местными властями, сообщал, что глава округа и сам думал уйти в отставку из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону. Пока обязанности главы исполняет его первый заместитель Ирина Фадеева.