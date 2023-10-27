Пермские ученые изобрели свой способ разрезать «Абрамсы» и «Леопарды»

В Перми изобрели устройство для утилизации танков
© Служба новостей «URA.RU»
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Американский «Абрамс» пермские ученые готовы разрезать за час Фото:
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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) изобрели устройство для утилизации танков, подводных лодок и других крупных и толстостенных конструкций. Свой нож они предлагают использовать и для разрезания танков производства США и Германии — «Абрамсов» и «Леопардов». В ПНИПУ говорят, что нужно только подобрать подходящее лезвие.

«Например, для разрезания танков типа »Леопард« (ширина — 3,7 метра) и »Абрамс« (ширина — 3,66 метра) длина ножа должна быть примерно 4 метра. Если перенести полученный результат испытаний на полноразмерный танк высотой около трех метров, он может быть разрезан сверху до низу примерно за 50 минут. А четвертовать его можно менее чем за два часа», — рассказали URA.RU в Политехе.

Инструмент пермских ученых представляет собой нож каплевидной формы из высокотермостойкого материала, к которому подключен электрический ток. Он опускается на объект и расплавляет его.

Немецкие танки типа «Леопард» применяются вооруженными силами Украины в боях с российской армией. Сообщалось также о поставках Киеву американских «Абрамсов».

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) изобрели устройство для утилизации танков, подводных лодок и других крупных и толстостенных конструкций. Свой нож они предлагают использовать и для разрезания танков производства США и Германии — «Абрамсов» и «Леопардов». В ПНИПУ говорят, что нужно только подобрать подходящее лезвие. «Например, для разрезания танков типа »Леопард« (ширина — 3,7 метра) и »Абрамс« (ширина — 3,66 метра) длина ножа должна быть примерно 4 метра. Если перенести полученный результат испытаний на полноразмерный танк высотой около трех метров, он может быть разрезан сверху до низу примерно за 50 минут. А четвертовать его можно менее чем за два часа», — рассказали URA.RU в Политехе. Инструмент пермских ученых представляет собой нож каплевидной формы из высокотермостойкого материала, к которому подключен электрический ток. Он опускается на объект и расплавляет его. Немецкие танки типа «Леопард» применяются вооруженными силами Украины в боях с российской армией. Сообщалось также о поставках Киеву американских «Абрамсов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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